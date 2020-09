Depuis son rachat par Thoma Bravo fin 2017, Barracuda Networks a multiplié les développements et annonces produits. L’éditeur a notamment annoncé un partenariat renforcé avec Microsoft ; une solution de WAFaaS (pare-feu applicatif sous forme de service) dans Azure (PAC) ; un outil d’analyse et de remédiation de la conformité des règles de sécurité pour Azure : Cloud Security Guardian, et dernièrement CloudGen WAN, un nouveau service sécurisé de SD-WAN conçu nativement pour Azure. Nous avons demandé à Eric Heddeland, vice-président EMEA, Europe du Sud & marchés émergents de Barracuda Networks de commenter ces annonces à la lumière de la stratégie de l’éditeur et du contexte de la pandémie Covid.

Channelnews : La liste des nouveautés produits ci-dessus est-elle exhaustive et, sinon, pouvez-vous la compléter ?

Eric Heddeland : On peut ajouter qu’il y a eu de nombreux développements autour de la sécurisation de la messagerie. Notre offre Total Email Protection s’est enrichie de plusieurs fonctionnalités ces deux dernières années : lutte contre le Spear-phishing, remédiation, formation et sensibilisation en continue… La stratégie de Barracuda et de Thoma Bravo est d’accélérer le développement autour de la sécurisation de la messagerie afin de maintenir notre positionnement d’offre parmi les plus complètes du marché.

Le deuxième axe fort de développement de Barracuda et Thoma Bravo a été d’accroître l’intégration de nos produits dans le Cloud Azure. Nous avons développé une stratégie d’intégration dans Azure qui permettra à terme au client de retrouver la plupart de nos technologies Barracuda dans le Cloud de Microsoft. En juillet dernier, nous avons annoncé la première et unique solution de SD-WAN sécurisé intégrée nativement dans Azure : CloudGen WAN. Cette solution, fruit de plus de 18 mois de développement commun avec Microsoft, va apporter une couche sécurisée de SD-WAN entre les différents hubs régionaux d’Azure avec les fonctionnalités attendues des firewalls dernière génération : QoS, protection contre les malwares, filtrage URL, SSL interception… Elle facilitera la mise en place d’infrastructures Cloud en sécurisant l’accès au Microsoft Global Network. Cela permettra de simplifier drastiquement les projets de migration vers Office 365.

Channelnews : Pourquoi ce partenariat renforcé avec Microsoft ? Quid d’Amazon ou des autres grands cloud providers ?

Eric Heddeland : Nous rappelons que les plates-formes de Microsoft, d’Amazon ou Google ne permettent pas aux clients de sécuriser leurs données. Ces acteurs vont garantir la qualité de service à la mise en place de plates-formes et des outils adéquats. Ce sont les clients qui sont responsables de leurs propres données, de la façon dont elles sont administrées ou encore de leurs applications développées dans le Cloud.

Nous avons des relations fortes aussi bien avec Microsoft qu’avec Amazon ou Google. Mais nous ne pouvons pas porter tous nos produits sur toutes les plates-formes en même temps. Historiquement, c’est avec Microsoft que nous avons démarré notre partenariat, c’est la raison pour laquelle notre intégration est plus forte qu’avec les autres cloud providers. Les relations avec Microsoft ont démarré en 2013-14 et, en 2016, Barracuda a été désigné « ISV of the year » pour l’intégration des premiers firewalls dans Azure. Mais nous continuons en parallèle de développer des solutions pour accompagner les clients AWS et GCS.

Channelnews : Quelles autres intégrations dans Azure pourriez-vous citer ?

Eric Heddeland : Récemment, nous avons porté notre solution de sauvegarde Cloud to Cloud Backup pour Microsoft 365 dans les datacenters Azure. L’expérience utilisateur en termes de vitesse de restauration est incomparable. Les coûts de stockage sont entièrement assumés par Barracuda. Cet accord majeur avec Microsoft offre à nos clients une solution de sauvegarde efficace et très économique de l’intégralité de l’environnement Microsoft 365.

Channelnews : Barracuda indique avoir recourt à l’intelligence artificielle pour détecter les communications inhabituelles potentiellement porteuses de menaces. Ces technologies sont-elles à la portée de toutes les entreprises ?

Eric Heddeland : Bien-sûr. L’intelligence artificielle est devenue prépondérante dans l’analyse des comportements utilisateurs. Les attaques se sont complexifiées et les anti-spams traditionnels ne réussissent plus à eux seuls à les contrer. Nos offres Sentinel et Forensics & Incident Response s’appuient sur l’intelligence artificielle et le machine learning afin de détecter les dernières générations d’attaques telles que l’usurpation de comptes, de marques ou de domaines, la sextorsion, les arnaques au président… C’est très simple à mettre en place, la solution s’intègre directement à l’API de Microsoft 365 et c’est devenu indispensable.

Channelnews : Quelles solutions ont le plus tiré la croissance de Barracuda en 2020 ? Pourquoi ?

Eric Heddeland : La croissance de Barracuda en 2020 s’est faite autour des solutions de protection de l’email, que ce soit la protection contre les cyber-attaques ou le backup et l’archivage de la messagerie Office 365. Nous avons eu plus de 100 % de croissance d’une année sur l’autre. Nous avons profité de la très forte croissance des projets de migration Office 365 et des problèmes rencontrés bien évidemment par les clients pour compléter l’offre de Microsoft dans le backup ou l’archivage.

Channelnews : L’activité de Barracuda a-t-elle plutôt subi ou profité du contexte né de l’épidémie Covid ?

Eric Heddeland : Nous avons constaté que pendant cette période de pandémie, les clients ont plutôt continué d’investir. Confrontés à la nécessité de maintenir leur activité avec les contraintes liées au Covid-19, ils ont modifié l’ordre de priorité de leurs projets en privilégiant la sécurité. Ils ont investi dans des connexions VPN client to site (intégrées gratuitement dans nos firewalls) et des solutions de sécurité pour l’exploitation des applications dans le Cloud. Nos solutions SD-WAN ont ainsi de plus en plus de succès parmi les clients qui veulent faire des économies. Et avec des cyber-attaques en augmentation de 670% depuis début la pandémie, notre offre Total Email Protection s’est imposée comme une solution indispensable.

Channelnews : Quelles priorités avez-vous fixé pour vos partenaires cette année ?

Eric Heddeland : La priorité de cette année est de développer nos partenaires Microsoft. Nous souhaitons également faire en sorte que nos partenaires existants proposent plus systématiquement nos solutions de backup ou d’archivage à leurs clients ayant migré sur Office 365. Enfin, nous souhaitons recruter de nouveaux partenaires suite à la signature de notre contrat de distribution avec Tech Data l’année dernière.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler qui sont vos principaux partenaires en France ?

Eric Heddeland : Par ordre alphabétique : A2COM, CVC-IT, Groupe Convergence, Inedys Group, Infodis et Talc SI.

Propos recueillis par mail le 31/08/2020