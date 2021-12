La société de distribution et de services rhône-alpine Access Group annonce la cession de 100% de son capital à la branche énergie du groupe de BTP Eiffage. Cette transaction s’inscrit dans le projet de transition bas carbone et numérique de l’énergéticien. Access Group est actif dans les infrastructures, l’hébergement Cloud et les réseaux et télécom via ses trois filiales : Access Ingénierie Informatique, Access Ingénierie Hébergement et Alp’Com. Le groupe compte 110 salariés et réalise 21 M€ de chiffre d’affaires annuel (exercice 2020) à travers ses 5 implantations en Rhône-Alpes.

« Proposer des solutions nouvelles et innovantes en combinant proximité et expertises numériques est un formidable projet humain pour les équipes Auvergne Rhône-Alpes d’Eiffage Energie Systèmes », déclare dans un communiqué Olivier Malaval, le directeur régional, Eiffage Energie Systèmes.

Les quatre dirigeants historiques d’Access Group, Dominique Plottier, son président, Jean-Michel Pourraz, Catherine Czaszewicz et Daniel Tissot restent aux commandes de l’entreprises et ont pour mission de contribuer activement à développer les activités numériques de Eiffage Energie Systèmes.

Photo : De gauche à droite, Olivier Malaval, Daniel Tissot, Catherine Czaszewicz, Cyril Huart, Dominique Plottier, Cyrille Danniel, Jean-Michel Pourraz