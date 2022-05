Eiffage Energie Systèmes, la branche énergie du groupe de BTP, fait son entrée dans le secteur des télécoms. Elle annonce avoir conclu un accord pour acquérir 70% de Snef Telecom. Le montant de l’opération, qui doit être finalisée au second semestre 2022, n’a pas été dévoilé. Cette filiale du groupe Snef, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre d’infrastructures de télécommunications mobiles, emploie 1000 personnes et a réalisé 207 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Basée à Marseille depuis plus de 20 ans, Snef Telecom dispose d’une empreinte nationale avec des sites à Lyon, Metz, Toulouse, Nantes, Rambouillet et Lille. Ses clients sont des opérateurs (Bouygues, Free, Orange, SFR, Colt, Verizon…), des équipementiers (Alcaltel-Lucent, Nokia, Huawei, Ericsson, Cisco…) de grandes entreprises (Auchan, Eurotunnel, Ikea…) et des collectivités.

Dans un communiqué Eiffage explique vouloir s’engager sur le « marché à forte croissance des télécommunications mobiles, porté par le développement des technologies 5G ». Snef Télécoms doit lui permettre de compléter son offre et son expertise auprès des acteurs de l’industrie et du tertiaire.

L’observatoire de la 5G a chiffré entre 19 et 21 milliards d’euros, les couts pour construire et opérer les réseaux privés et publics 5G en cumulés en France entre 2021 et 2027. Les entreprises françaises pourraient capter entre 40 et 45% de ces investissements. De quoi aiguiser les ambitions des géants du BTP.

Eiffage Energie Systèmes avait déjà fait une première incursion dans le secteur du numérique avec l’acquisition d’Access group en décembre 2021. L’an dernier, elle était aussi en compétition pour l’acquisition d’Equans, le pôle multiservice d’Engie mais c’est finalement son rival Bouygues qui l’a emporté avec une offre à 7,1 milliards d’euros.