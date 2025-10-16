L’ESN Tenexa (ex Groupe Infodis) propose une IA souveraine à destination des entreprises.

« L’IA classique n’est pas conçue pour l’entreprise », affirme Stéphane Clément, président de Tenexa (cf. photo). « Chaque jour, les collaborateurs passent des heures à chercher l’information dans des documents dispersés. 80% des données produites restent inexploitées, faute d’outils adaptés. L’adoption sauvage d’IA grand public (ChatGPT, Claude…) expose les données sensibles à des fuites, des erreurs et une non-conformité RGPD. Face à ces risques, les directions métiers et RH deviennent plus prudentes : seuls 46% des professionnels disent aujourd’hui faire confiance à l’IA. C’est dans ce contexte que Tenexa a développé une IA souveraine de confiance dédiée aux professionnels ».

Tenexa propose une IA (RAG + LLM) entièrement hébergée en France, sur son cloud Horizon. La plateforme et les infrastructures sont certifiées ISO 27001, ISO 20000 et HDS. La plateforme centralise les données, les sécurise et les rend interrogeables par les équipes via une interface. Selon le communiqué, elle associe « puissance d’analyse, respect de la confidentialité et conformité réglementaire, sans aucun transfert vers des clouds étrangers ». Tenexa précise que sa solution permet d’effectuer des recherches transversales en quelques secondes, de synthétiser des documents longs et complexes, de s’appuyer sur des réponses sourcées et vérifiables tout en bénéficiant d’une maîtrise totale des accès et des droits.

Récemment, Tenexa a décroché la médaille Gold EcoVadis pour son approche responsable.