L’opérateur français de Cloud et de Services Managés sécurisés vise l’obtention du Visa de sécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud de deux de ses offres en 2026 : ITSecureCloud et ITSecureKube.

La doctrine « Cloud au Centre » de l’Etat et la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI constituent un vecteur de croissance essentiel pour les acteurs du Cloud souverain. En effet, le mouvement est porté à la fois par la volonté politique de s’affranchir des fournisseurs extra-européens et par une demande croissante de solutions garantissant de la confidentialité des données sensibles.

Ainsi, le secteur espère qu’il s’agit là d’une véritable lame de fond qui motivera de nombreux clients à se tourner vers des offres qualifiées SecNumCloud, au-delà des administrations publiques et des acteurs OIV/OSE.

Deux offres visant une qualification SecNumCloud au premier semestre 2026

ITS Integra ne compte pas rester spectateur et a engagé les démarches auprès de l’ANSSI depuis 2024 pour viser la qualification SecNumCloud de deux offres :

ITSecureCloud : une solution IaaS de confiance, basée sur la suite Nutanix,

ITSecureKube : un PaaS Kubernetes.

Courant août, l’entreprise a été notifiée par l’ANSSI de l’entrée formelle de ses deux offres dans le processus de qualification SecNumCloud. Cette première étape correspond au jalon J0. La suite du processus se décompose par un J1 (l’acceptation de la stratégie d’évaluation), le J2 (l’acceptation des travaux d’évaluation) et enfin la décision de qualification (J3) qui peut aboutir à un Visa de sécurité de l’ANSSI.

« Ce n’est qu’une première étape, certes, mais elle est essentielle. » précise Geoffroy de Lavenne, le Directeur Général de ITS Integra. « Cela nous conforte dans la légitimité de notre demande de qualification SecNumCloud et prouve que nous sommes prêts à intégrer le processus. Il s’agit là d’un travail intense impliquant de nombreux collaborateurs autour d’un groupe de travail pluridisciplinaire. Je tiens à les féliciter pour leur mobilisation incessante et leur expertise indéniable. Avoir franchi ce premier jalon conformément à notre planning est très encourageant pour la suite. Nous l’avons vécu comme une petite victoire, mais le chemin est encore long avec une qualification SecNumCloud visée au premier semestre 2026 ! »

Les clients de ITS Integra pourront alors bénéficier de deux offres complémentaires, avec l’avantage certain que le fournisseur saura également délivrer les Services Managés en propre.

Un investissement important

« Il était assez ambitieux pour un acteur comme ITS Integra de viser la qualification SecNumCloud pour deux offres distinctes dès le départ, compte tenu de l’investissement humain, mais également financier, que cela représente. Cependant, nous aimons relever les défis et avons pu bénéficier d’une aide financière pour l’offre PaaS, dans le cadre du programme France 2030, par Bpifrance. Ce dispositif représente une main tendue de l’Etat à destination notamment des PME et permet à certains de se lancer, en réduisant le ticket d’entrée qui peut être très conséquent. » poursuit le Directeur Général de ITS Integra.

Un secteur en plein essor

ITS Integra ne se voit pas comme un acteur « anti-GAFAM » pour autant.

« Nos clients doivent pouvoir choisir de déployer et opérer leurs applications, ainsi que les données associées, dans des environnements de Cloud public, orientés innovation et réduction du Time-to-Market, tout en conservant la possibilité de stocker et traiter leurs données les plus sensibles dans des environnements ultra-sécurisés, qualifiés SecNumCloud. L’offre dans le deuxième cas de figure, doit être diversifiée pour que chacun puisse « trouver chaussure à son pied ». » conclut Geoffroy de Lavenne.

Par ailleurs, ITS Integra a également adhéré au Comité Stratégique de Filière « Logiciels et Solutions numériques de Confiance », qui vise justement à insuffler les impulsions nécessaires pour créer un secteur dynamique, où de nombreux acteurs proposent des solutions adaptées à tous types de clients finaux.