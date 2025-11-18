Tenexa, société française de services IT spécialisée dans le cloud souverain, la cybersécurité et l’infogérance, annonce avoir franchi une étape décisive dans son parcours de qualification SecNumCloud, avec la validation officielle de son dossier J0 sans réserve par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Cette validation ouvre officiellement la phase d’instruction du processus de qualification. TENEXA vise une qualification à l’été 2026.La qualification SecNumCloud constitue le plus haut niveau d’exigence en matière de sécurité, de confiance et de souveraineté numérique. Elle atteste qu’un opérateur cloud répond aux critères techniques, juridiques et organisationnels les plus stricts, garantissant notamment : l’étanchéité complète des systèmes d’information, une gestion exclusive des données sur le territoire européen, et une protection renforcée contre toute législation extraterritoriale.

Avec cette démarche, Tenexa confirme sa volonté d’être un acteur de référence du cloud de confiance français, au service des entreprises, des administrations et des opérateurs d’importance vitale (OIV). Un engagement fort pour la souveraineté numérique française ! Le Cloud Privé Horizon de Tenexa, d’ores et déjà souverain, sécurisé et conforme aux standards européens, est entièrement opéré en France, par des équipes internes basées à Colombes, Roissy et Lille.

Cette infrastructure de confiance, déjà certifiée ISO 27001, ISO 20000 et HDS V7, constitue le socle d’un modèle d’exploitation 100 % maîtrisé, combinant sécurité, performance et conformité.

« Cette validation du dossier J0 par l’ANSSI marque une étape majeure pour Tenexa, celle de l’entrée dans le processus vers une qualification SecNumCloud. Elle concrétise notre engagement à offrir aux organisations publiques et privées une alternative souveraine et compétitive face aux offres non européennes.

L’obtention de la qualification SecNumCloud viendra couronner plusieurs années d’investissement dans la sécurité, la conformité et l’innovation, et positionnera Horizon parmi les rares clouds privés français qualifiés sur le marché. » Stéphane CLEMENT, Président du Groupe Tenexa