L’opérateur alternatif d’origine sarthoise entre dans une nouvelle étape de son développement en se lançant dans le recrutement de distributeurs. Un profil qui rompt avec celui qu’il avait l’habitude d’enrôler jusque-là. Lui-même ancien distributeur télécom, Serveurcom a initié une politique de ventes indirectes dès 2010, via des partenaires relayant son offre en marque blanche. Servercom en compte actuellement 370 représentant 70% de ses revenus annuels.

Dans ce modèle, l’opérateur produit les services et les partenaires s’occupent du reste : commercialisation (sous leur nom), prise de commande, installation, activation des services, facturation, service après-vente…Dans le modèle distribution, les partenaires se concentrent sur la vente et laissent Serveurcom s’occuper du reste. Une vieille idée que l’opérateur avait déjà tenter de faire prospérer en lançant un contrat d’apporteur d’affaire il y a plusieurs années qui était première marche vers le contrat de distribution.

Pour faciliter le travail à cette nouvelle typologie de partenaires, l’opérateur a ajouté de nouveaux outils (devis, bons de commande…) à son portail Atlas, réservé aux partenaires. Il a aussi veillé à être en capacité de déployer ses offres sur l’ensemble du territoire national en développant un écosystème d’installateurs certifiés et en passant un contrat avec un sous-traitant national qui supplée ses propres techniciens terrains en cas de besoin.

Testée depuis plus d’un an, cette offre distributeur a été lancée officiellement lors du dernier IT Partners qui s’est tenu du 13 au 14 mars. Avec succès. Serveurcom revendique déjà quelque 35 partenaires distributeurs, dont une quinzaine recrutés à la suite d’IT Partners, note Cyrille Richard, son DGA. L’opérateur espère en compter une cinquantaine d’ici à la fin de l’année. À terme, Cyrille Richard espère que ce nouveau canal représentera un tiers des revenus de la société.