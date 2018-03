En octobre dernier, l’opérateur alternatif d’origine sarthoise Serveurcom annonçait le rachat de l’hébergeur francilien de sites web Planet-Work, sa première opération de croissance externe, pour en faire son pôle hébergement/Cloud. Six mois plus tard, l’équipe parisienne de Serveurcom et celle de Planet-Work sont en passe d’être regroupées sur un site unique 91 rue Réaumur à Paris (IIe). L’opérateur y a signé un bail pour des locaux de 400 m2 qui lui seront livrés pour la moitié fin mars et pour l’autre moitié début mai. Avec les 7 collaborateurs de Planet-Work, le site parisien ne comptera pour commencer qu’une quinzaine de personnes mais il devrait rapidement s’étoffer, l’opérateur ayant une dizaine de postes ouverts.

Le regroupement des équipes devrait donner le véritable coup d’envoi au développement de nouveaux services d’hébergement. Serveurcom prévoit notamment de proposer des applications hébergées, de la sauvegarde externalisée et de développer un partenariat avec Microsoft de façon à adosser son offre de services télécom à sa suite bureautique en ligne. C’est Arnaud Gautier, le dirigeant-fondateur de Planet-Work qui est chargé de développer ces nouvelles activités tout en continuant à piloter l’activité de Planet-Work.

En attendant d’étoffer son offre Cloud/hébergement, Serveurcom s’apprête à lancer une nouvelle offre SDSL sur le réseau de Kosc Télécom, le nouvel opérateur wholesale né de la fusion du réseau Completel avec le réseau OVH. Damien Watine, PDG de Serveurcom, promet des prix très compétitifs à l’intention de ses partenaires – environ 20% inférieurs à ceux qui se pratiquent actuellement sur le marché. Cette nouvelle offre sera officiellement annoncée sur le salon IT Partners qui s’ouvre la semaine prochaine à Disney Paris et sur lequel Serveurcom aura un stand.

Autre annonce, qui fera l’objet d’une communication sur le salon : le lancement d’offres d’accès Internet sur le réseau mobile 4G venant en renfort et le cas échéant en secours d’un réseau terrestre existant. Serveurcom précise qu’il sera possible d’activer des IP fixes sur ces accès mobiles 4G. La connectivité sera assurée par des routeurs (Cisco, Zyxel et probablement One Access) embarquant des cartes SIM. Serveurcom annoncera également une fonction d’enregistrement des communications et une nouvelle solution de convergence fixe-mobile.

Serveurcom fait partie de ces sociétés qui ont repris à leur compte le modèle mis au point par B3G lorsque ce dernier s’est retrouvé en procédure collective en 2009. Longtemps resté en retrait par rapport à ses concurrents Sewan, Alphalink ou OpenIP, Serveurcom a vu sa croissance s’accélérer depuis trois ans, époque de la mise en service de sa nouvelle plateforme technique. Basée sur la technologie Metaswitch, celle-ci jouirait d’une stabilité et d’une robustesse inégalée sur le marché aux dires de Damien Watine.

Deux ans près avoir passé la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’opérateur vient ainsi de franchir celle des 20 millions (y compris Planet-Work, qui a réalisé environ 1,2 M€ en 2017), accomplissant une croissance organique de près de 30% en 2017. Une croissance financée exclusivement sur fonds propres jusqu’à présent.

Au-delà de sa plateforme technique, Serveurcom bénéficie de l’intensification de son programme de revente. Son réseau de partenaires s’est encore étoffé d’une quarantaine de nouveaux partenaires en 2017, pour atteindre 220 partenaires activés.

S’il parvient à maintenir son rythme de recrutement actuel, l’opérateur devrait atteindre les cent collaborateurs d’ici à la fin de l’année, contre 70 actuellement.