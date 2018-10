Cyrille Richard, 46 ans, rejoint l’opérateur de télécommunication dédié aux entreprises, collectivités et administrations Serveurcom en qualité de directeur général adjoint. Diplômé en Management Général de l’Entreprise (EM Lyon) et Finance Internationale (Université Lyon II), Cyrille travaille depuis 20 ans dans le secteur des nouvelles technologies en général, internet et télécoms en particulier. Avant de rejoindre Serveurcom, il a ainsi piloté, pendant 10 ans et comme directeur commercial, la croissance en France et à l’étranger, d’Axione (filiale du Groupe Bouygues), spécialiste des infrastructures numériques. Ses principaux clients étaient alors SFR, Bouygues Telecom, Huawei et Free. Auparavant, en tant que conseil en stratégie (cabinet P-Val Conseil), il a aidé des groupes à faire évoluer leur positionnement, leurs organisations et pratiques commerciales. Ses principales missions l’avaient ainsi amené à collaborer avec Orange Business Services, Cisco et HP.

« Dans ses nouvelles fonctions, Cyrille apportera son expérience des grands groupes pour continuer à structurer l’entreprise, dans un contexte de forte croissance », explique dans un communiqué Damien Watine, président du groupe Serveurcom. « Il travaillera en collaboration étroite avec les équipes en place, pour continuer à développer notre réseau de partenaires, en diversifiant les modes de collaboration en France et à l’étranger. »