Il a fallu 18 mois à Tech Data pour réaliser l’intégration d’Avnet Technology Solutions en Europe a révélé le patron européen du grossiste, Patrick Zammit à Channelweb. Après quelques couacs en cours de route, l’intégration peut être considérée comme un succès et a répondu aux attentes a expliqué le dirigeant, à la tête d’un mastodonte qui représente près de 20 milliards de revenus sur le Vieux Continent. « Nous avons très bien réussi. Il est important de noter que nous n’avons pas perdu beaucoup de parts de marché, car nous avions des craintes à ce sujet », a-t-il déclaré. « Globalement, l’intégration est terminée et nous sommes de nouveau complètement concentrés sur nos partenaires. C’est très important. Considéré sous l’angle des fournisseurs, nous avons très bien maintenu notre part de marché… Nous sommes sortis de cette intégration avec une position forte que nous avons pu maintenir et c’était vraiment fantastique. »

A l’issue du troisième trimestre, clos le 31 octobre, Tech Data avait enregistré un chiffre d’affaires de 9,34 milliards de dollars, en augmentation de 10,5% sur un an. Avec 4,9 milliards de dollars, l’Europe représentait plus de la moitié des ventes totales (53%) du grossiste.

Contrairement au marché américain, le paysage de la distribution en Europe est toujours en pleine mutation, a expliqué Patrick Zammit. Les distributeurs régionaux suivent l’exemple de Tech Data en s’étendant dans de nouvelles régions et en consolidant le marché.

Le patron de la région EMEA a indiqué que la société n’envisageait pas d’acquisitions majeures. Il n’a toutefois pas écarté l’idée de réaliser des acquisitions ciblées, qui font toujours partie de la stratégie du distributeur, en particulier dans les technologies de nouvelle génération et la sécurité. « Sur un plan général, nous ne pensons pas manquer de masse critique sur aucun des marchés sur lesquels nous sommes implantés. Mais pour certaines spécialités, nous pourrions être amenés à procéder à des acquisitions dans des pays où nous n’avons pas la masse critique. »

Jusqu’à récemment Tech Data, stockait au Royaume-Uni certains produits destinés au marché européen (composants, solutions réseaux et de communications unifiées). Devant l’incertitude quant à l’issue du Brexit ces produits, qui représentent moins de 5% des stocks de Tech Data UK, ont été transférés dans un entrepôt à Bor en République tchèque a expliqué Patrick Zammit à nos confrères. Le patron français a toutefois reconnu que, contrairement au marché US, le marché européen n’allait pas très bien. En cause : le Brexit justement et certains problèmes politiques qui ont un impact sur le moral des investisseurs. A cela s’ajoute une concurrence rude. « La concurrence reste très féroce, mais je dirais que dans la distribution, quand vous regardez les tendances macro, ce n’est pas une surprise. C’est la raison pour laquelle l’envergure est si importante, vous pouvez alors continuer à vous adapter à cet environnement », a conclu Patrick Zammit.