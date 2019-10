Depuis trois ans, Talend met l’accent sur le Cloud. Après avoir porté sa plateforme de gestion de données sur AWS il y a deux ans et avisé le marché de sa disponibilité dès le 10 octobre sur Azure, l’éditeur vient d’annoncer un renforcement de son programme partenaires sur le volet Cloud. Deux nouvelles certifications, Cloud Skill et Cloud Expert, ont été mises en place. Elles sont accompagnées de la mise à disposition de supports de formation et de ressources d’encadrement physiques et en ligne.

« L’objectif est d’encourager les partenaires à se concentrer sur les besoins fonctionnels des clients, l’essor de la version Cloud ayant pour effet de limiter la part des services de déploiement sur les projets, expose Jacques Padioleau, vice-président des ventes pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Nous voulons nous assurer qu’ils comprennent Talend Cloud, l’utilisent au mieux et sachent conseiller les clients sur son implémentation ».

Constatant eux aussi le mouvement des clients vers l’offre Cloud de Talend – près d’un client sur deux ayant acheté des nouvelles licences au troisième trimestre a fait le choix de licences cloud – les partenaires se sont massivement tournés vers ces nouvelles certifications. En France, 23 partenaires, soit près de 60% des partenaires français de l’éditeur, sont en cours de certification ou sont certifiés. Parmi les premiers à avoir validé la qualification Expert : Ysance, Keyrus, Intodata, Capgemini et – c’est une question de jours – Jems.

L’indirect représente près de 40% du business de Talend France. Une part plutôt en augmentation avec l’essor du Cloud. « Lorsqu’ils font l’effort de se concentrer sur les besoins fonctionnels des clients, les partenaires deviennent plus efficaces », remarque Jacques Padioleau. Autre facteur stimulant le business partenaires : la tarification pay as you go et ses outils d’injection de données « sans friction » qui ont pour effet d’accélérer la mise en œuvre des projets.

Si le nombre de ses partenaires reste stable en France, l’éditeur enregistre un renouvellement de l’ordre de 10 à 15% par an. Decideom, Fovea et Hardis ont ainsi rejoint son réseau de distribution cette année. En France toujours, Talend compte 800 clients actifs (ayant effectué au moins une transaction dans l’année), 1.200 utilisant des licences et 3.500 dans le monde. Ses revenus, en croissance de 30 à 40% selon les trimestres, ont dépassé les 200 millions de dollars en 2018.