Thoma Bravo va lancer une OPA amicale sur Talend. La société de capital-investissement axée sur les secteurs des logiciels et des services technologiques va verser 66 dollars par action en numéraire, ce qui valorise le spécialiste de l’intégration des données à environ 2,4 milliards de dollars. L’offre représente une prime d’environ 29% par rapport au cours de clôture de Talend du 9 mars et une prime de 81% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des douze derniers mois. Le protocole d’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration, y compris donc par le représentant de Bpifrance.

« Une nouvelle page se tourne… », a commenté sur sa page LinkedIn Fabrice Bonan, cofondateur avec Bertrand Diard de l’ancienne startup française hissée au rang de licorne américaine après son introduction au Nasdaq en 2016. Bien que disposant toujours d’un siège à Suresnes et d’un site de R&D à Nantes (inauguré en 2016), la société est désormais dirigée de Redwood City par une équipe 100% américaine, en partie issue de SAP Concur. Reste donc à voir si le nouveau propriétaire compte conserver telles quelles les activités françaises.

Pour l’ensemble de son exercice 2020, Talend a enregistré un chiffre d’affaires de 287,5 millions de dollars, en hausse de près de 16% comparé à 2019. La société affichait une perte nette GAAP de 79,6 millions de dollars pour l’année contre une perte nette GAAP de 61,5 millions de dollars un an plus tôt.

« Les douze derniers mois ont souligné l’importance de la transformation numérique et le rôle unique et vital que joue Talend pour garantir aux entreprises la confiance dans les données qui alimentent leur activité », commente dans un communiqué Christal Bemont, PDG de Talend. « Je suis heureuse de la façon dont l’équipe a réussi à relever les défis de 2020 et à réaliser avec succès les initiatives et les objectifs stratégiques que nous avons définis il y a un an. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, la transaction avec Thoma Bravo – une société qui réussit à aider les entreprises qu’elle acquiert à atteindre une croissance durable à long terme – fournira à Talend des capitaux, des ressources et une expertise supplémentaires pour mener à bien notre mission et exploiter une grande opportunité de marché afin d’aider toutes les organisations s’axer sur les données. »

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de direction de Talend pour continuer à renforcer leur position de leader sur le marché de l’intégration de données cloud », ajoute de son côté Seth Boro, Managing Partner chez Thoma Bravo. « Nous sommes convaincus que nous pouvons appliquer nos expériences de travail avec des éditeurs de logiciels leaders sur le marché pour accélérer la croissance de Talend et achever sa transition vers le cloud. »