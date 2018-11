Hardis franchit une nouvelle étape dans sa relation avec Talend en devenant l’un de ses partenaires Platinum, plus haut niveau de partenariat de l’éditeur. Hardis rejoint ainsi l’élite des partenaires Talend, constitué en France des sociétés Atos, Capgemini, CGI, Claranet, GFI, Sopra Steria, Business & Decision et Keyrus. Ce statut Platinum est le produit d’un contrat formalisé entre les deux parties au début de l’été.

Dans le cadre de contrat, Hardis s’est engagé à atteindre un objectif (non divulgué) de chiffre d’affaires en licences Talend. De son côté, l’éditeur s’est engagé à former les commerciaux et les avant-ventes de la société de services afin de leur transmettre les meilleures approches pour promouvoir son offre. Une quarantaine de collaborateurs d’Hardis ont ainsi bénéficié d’une formation Talend depuis cinq mois.

À cet effort de formation s’ajoute un kit de démonstration, la mise à disposition d’environnement de production tests pour leurs preuves de concept et d’un pack forfaitaire d’heures de support consulting permettant de valider et renforcer leurs propositions commerciales. Enfin, Hardis va bénéficier d’actions de marketing conjointes et d’événements communs. Le premier se tiendra à Lyon fin janvier/début février sur le thème de l’intégration hybride.

Les équipes techniques des partenaires sont également tenues de se former aux produits Talend. L’éditeur revendique ainsi 7.500 personnes formées à ses technologies au niveau mondial.

Chez Hardis, plusieurs facteurs ont présidé au renforcement du partenariat avec Talend. D’abord la montée en puissance des projets et des besoins d’intégration et d’échange de données chez les clients, comme le souligne Marc Daudin, architecte leader de la practice gestion de données chez Hardis, en charge du partenariat avec Talend. « C’est une activité en plein développement. Les clients, qui mettaient jusque-là la priorité sur les applications métiers, se rendent compte actuellement du caractère indispensable des plateformes d’échange de données. Elles permettent de faire communiquer entre elles de manière rationnelle et synchronisée les différentes briques de leur système d’information et ainsi de tirer tous les bénéfices de leurs applications métiers. »

Ensuite, la technologie Talend s’est imposée chez Hardis pour « sa robustesse », « sa souplesse », « sa modularité » et « son coût abordable », selon Marc Daudin. Ce dernier critère a été déterminant pour la société de services, pourtant partenaire historique d’IBM, porteur d’une offre concurrente de celle de Talend.

Enfin, Talend se distingue par la qualité de la relation qu’il entretient avec ses partenaires, juge Marc Daudin. Ce dernier avait déjà pu jauger les atouts de l’éditeur en la matière chez un autre partenaire avant de rejoindre Hardis il y a un an.

De son côté Talend a été intéressé par les compétences Cloud d’Hardis. Alors que l’éditeur s’apprête à annoncer la disponibilité dans le Cloud du dernier pan de son offre, il cherche à s’appuyer sur des partenaires reconnus pour promouvoir son offre cloud.

Sur la base de la plateforme d’échange de Talend, Hardis développe notamment depuis un an des flux prêts à l’emploi (ou « accélérateurs ») autour de Salesforce. Une activité que la société de services est en train d’étendre à son offre maison Reflex.