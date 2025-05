Microsoft annonce un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars au premier trimestre 2025, en hausse de 15% par rapport à la même période l’an précédent.

Son bénéfice d’exploitation est de 32 milliards de dollars, en augmentation de 19% par rapport à l’année précédente, tandis que son bénéfice net atteint 25,8 milliards de dollars (+19% également).

Les revenus trimestriels de Microsoft « ont dépassé les attentes grâce à l’exécution ciblée de nos équipes de vente et de nos partenaires » et à « un travail cohérent et de qualité sur les migrations dans le cloud », déclare la directrice financière du géant de Redmond, Amy Hood, à l’occasion de l’annonce des résultats financiers.

Les revenus d’Azure ont augmenté de 33% d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires de la division Microsoft Cloud s’est élevé à 42,4 milliards de dollars, soit une hausse de 22% d’une année sur l’autre.

L’activité productivité et processus d’entreprise (Microsoft 365, LinkedIn et Dynamics) a rapporté 29,9 milliards de dollars au cours du trimestre (+13%).

Le chiffre d’affaires de M365 a augmenté de 14% d’une année sur l’autre. M365 Commercial Cloud, en particulier, a connu une croissance de 15%.

Dans le segment « intelligent cloud » (IC) de Microsoft, qui comprend Azure, l’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires de 26,8 milliards de dollars, soit une croissance de 22% d’une année sur l’autre.

Les revenus provenant de Windows, des fabricants d’équipement d’origine (OEM) et des appareils ont augmenté de 3% en glissement annuel.

Le segment « more personal computing » (MPC), qui comprend les appareils, la Xbox, la recherche et la publicité, a augmenté de 7%, atteignant 13,4 milliards de dollars.

Durant l’échange avec les analystes, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a insisté sur la croissance des produits d’intelligence artificielle (IA) et le fait que « Microsoft a ouvert des centres de données dans 10 pays sur quatre continents », au cours du trimestre écoulé.