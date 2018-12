HPE, Cisco et NetApp sont à la traîne sur le marché en pleine croissance de la convergence/hyperconvergence, dominé par les entités EMC et VMware de Dell ainsi que par Nutanix, rapporte The Register qui s’appuie sur les propos d’Aaron Rakers, analyste principal chez Wells Fargo. Selon ce dernier, qui se base sur des chiffres fournis par IDC, au cours du troisième trimestre, ce marché a vu ses revenus totaux augmenter de 21% en glissement annuel, passant de 2,99 milliards de dollars à 3,215 milliards de dollars.

Cette progression est tirée par l’hyperconvergence. En effet, la composante infrastructure convergée du marché, comme vBlock de Dell EMC et Flexpod de Cisco / NetApp, enregistre une baisse de 2,5% d’une année sur l’autre avec des ventes de 1,94 milliard de dollars. En revanche, le chiffre d’affaires des infrastructures hyperconvergées bondit de 67% à 1,68 milliard de dollars. Les systèmes convergés haut de gamme sont désormais dépassés par les systèmes HCI bas et milieu de gamme.

Les ventes de Nutanix grimpent de 65,5% pour atteindre 594,7 millions de dollars au cours du trimestre. Celles de Dell EMC (HCI) augmentent de 66,2% et génèrent 372,7 millions de dollars. Les offres HCI logicielles de VMware rapportent 89,3 millions de dollars, un chiffre en hausse de 57,2%.

Tous fournisseurs confondus, les solutions VMware vSAN ReadyNodes enregistrent un chiffre d’affaires de 590,6 millions de dollars, en croissance de 87,4%.

Dans le bas du classement, les solutions HCI d’HPE affichent une solide progression de 106,2% mais ne génèrent que 111,5 millions de dollars. Avec une croissance de 18,9% et 78,1 millions de dollars, Cisco Hyperflex fait pâle figure. Derrière, on trouve NetApp avec 21,1 millions de dollars. Il est vrai que la firme de Sunnyvale partait de zéro.