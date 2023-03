En mars 2022, l’entreprise de services numériques spécialisée en cybersécurité Synetis annonçait la mise en place d’un plan stratégique, Impulsion 2025, qui prévoyait de doubler l’effectif en trois ans, en passant de 230 à 450 salariés. Un an plus tard, Synetis est déjà très en avance sur son plan initial. L’effectif vient de franchir la barre des 320 personnes, soit une progression de 39% en 12 mois. Le chiffre d’affaires a suivi la même évolution, passant de 28,7 M€ en 2021 à plus de 40 M€ en 2022. À ce rythme, Synetis devrait atteindre l’objectif qu’il s’était fixé avec 6 à 12 mois d’avance par rapport à son plan initial.

Cette croissance, Synetis la doit d’abord à son étonnante capacité à recruter. « Le fait que nous soyons un pure player de la cybersécurité joue clairement en notre faveur, commente Frédéric Le Landais, son directeur des opérations (photo). On reste une structure à taille humaine, qui privilégie la promotion interne – la plupart des postes de direction en sont issus –, permet la mobilité interne et investit fortement dans la formation ».

L’un de ses gros vecteurs de recrutement est sa Summer Academy, qui a lieu tous les ans à la fin de l’été. À cette occasion, l’entreprise accueille un contingent d’une trentaine de nouvelles recrues pour une période de formation continue dédiée cybersécurité d’une durée de 4 à 6 semaines. L’objectif de cette initiative est d’aligner les compétences des candidats avec les besoins des clients. En conséquence, le contenu de la formation est réévalué chaque année en fonction des besoins du moment.

En 2022, le premier moteur de la croissance ont été les services managés de sécurité. De plus en plus, les clients confient à l’entreprise le soin d’opérer les solutions de protection des points de terminaison (EDR, XDR…) et de protection des données qu’elle déploie pour eux. Le lancement de son offre SOC début 2022 a d’ailleurs été l’un des temps fort de l’année écoulée.

Deuxième vecteur de croissance : son activité de centres de services, qui consiste à mettre à disposition des clients des expertises techniques et fonctionnelles pour faire évoluer leurs solutions de cybersécurité en fonction de leur contexte. Enfin, son activité d’audit s’est aussi distinguée par son dynamisme.

Cette année, Synetis entend continue d’investir dans ses services managés de sécurité et ses centres de services. Ses dirigeant tablent encore sur une croissance proche de 40%, qui devrait l’amener au-delà des 55 M€ de chiffre d’affaires et autour des 440 salariés. Une croissance exclusivement organique, l’entreprise souhaitant avant tout garder son indépendance.