Le cabinet de conseil indépendant Synetis annonce son plan stratégique Impulsion 2025 et affiche ses ambitions sur le marché français de la cybersécurité. Depuis 12 ans, la société parisienne accompagne ses clients, PME comme grands comptes, dans la compréhension et la maîtrise des risques et des enjeux de cybersécurité.

En 2021, elle a conduit plus de 700 projets et enregistré un chiffre d’affaires de 28,3 millions d’euros avec une croissance organique proche de 35%. Synetis revendique également une croissance organique moyenne de plus de 35 % par an depuis sa création en 2010. Une performance qui lui vaut notamment de figurer dans le palmarès 2022 des champions de la croissance des Échos à la 202e place sur 500.

Son plan stratégique vise à ouvrir un nouveau chapitre de croissance. Il prévoit de doubler les effectifs pour compter plus de 450 experts d’ici 2025 contre 230 actuellement. Le cabinet va continuer d’approfondir son offre de service. L’an dernier il a lancé son offre de services managés (MSSP), notamment avec Varonis et ouvert une nouvelle salle SOC (Security Operations Center) à Rennes. Les activités de CERT, d’audit et de services managés seront un axe important de développement. Qualifié « Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information » (PASSI) en 2021, Synetis se fixe également comme objectif de remporter de nouvelles qualifications de l’ANSSI.

Le renforcement de l’expertise passera aussi par un effort accru de formation. Synetis s’apprête notamment à organiser pour la troisième année consécutive sa « Summer Academy ». Cette formation intensive de 2 à 4 semaines est un bon outil pour parfaire l’intégration de ses nouveaux collaborateurs. L’entreprise a dispensé au total 780 jours de formation l’an dernier.

Enfin le lancement du nouveau plan s’appuie sur une évolution de l’organisation managériale. Promu directeur des Opérations, Frédéric Le Landais aura pour mission principale le pilotage du plan Impulsion 2025. Il pourra s’appuyer sur deux « practice manager », Steve Vera et Rémi Habraken, respectivement en charge de l’Identité Numérique et de la Sécurité Opérationnelle. Nicolas Boucher devient lui responsable des ventes Entreprise (segment PME et ETI) et continuera de superviser l’équipe channel.

« Aujourd’hui, plus que jamais, le numérique se transforme, les données se vendent à prix d’or et les menaces cyber se professionnalisent. Par l’engagement et le savoir-faire de nos experts, Synetis grandit et devient – chaque jour un peu plus – le partenaire privilégié de confiance des entreprises et organisations françaises et internationales. Nous souhaitons, par la mise en place d’Impulsion 2025, assurer à nos clients notre détermination dans le développement d’un accompagnement adapté, vers la cyber hygiène la plus saine possible », commente sur le blog de l’entreprise Éric Derouet, le président de Synetis.

Photo : Eric Derouet (Président) et Rémi Fournier (DG), cofondateurs de Synetis. Crédit Synetis.