Connu pour avoir démarré VMware en France en 2004, puis Nutanix France en 2013 où il officiait jusqu’à présent en tant que vice-président ingénierie système (directeur technique) EMEA, Sylvain Siou vient de rejoindre le fournisseur français de solutions de sécurité et d’automatisation des réseaux EfficientIP, toujours en tant que vice-président ingénierie système.

À ce poste, il sera en charge de l’avant-vente de la société ainsi que du succès clients et partenaires dans le cadre de son développement à l’international. Positionné « sur des technologies de pointe, fondamentales pour la sécurité et les nouveaux modèles de déploiement d’applications telles que les dispositifs de sécurité Zero Trust ou le SD-WAN, […] EfficientIP est en pleine accélération et […] à un moment critique de son développement », souligne Sylvain Siou dans un communiqué.

Spécialiste de l’adressage IP avec une approche unifiée de la gestion DDI (DNS-DHCP-IPAM), EfficientIP avait réussi une levée de 9,9 millions d’euros en série B il y a un an. La société, qui connaît une croissance rapide depuis quelques années, a dépassé les 10 M€ de CA en 2019.