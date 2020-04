Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Sylvain Couthier, directeur général de l’entreprise adaptée spécialisée dans le réemploi de matériels IT ATF.

Channelnews : Quand pensez-vous que ATF pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Sylvain Couthier : Quand le gouvernement aura précisé les mesures liées au déconfinement.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Sylvain Couthier : Sur le « sourcing » de matériel informatique afin de sécuriser la production.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Sylvain Couthier : Face à un manque de visibilité sur la durée de la crise et sur le dynamisme du marché à reprendre, nous avons décidé de prioriser nos investissements afin d’assurer notre développement et la pérennisation de nos activités.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Sylvain Couthier : Nous sommes face à un changement de paradigme. Nous envisageons de renforcer notre communication sur les valeurs d’entraide et de solidarité historiques du Groupe comme sur celles de réemploi et d’économie circulaire propres à notre activité et au monde de demain.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Sylvain Couthier : Non pas spécialement. Nous avons eu comme stratégie de nous rapprocher de nos clients pour activer les paiements en cours et nous sommes rapprochés des fournisseurs et partenaires de notre écosystème afin de les payer en priorité.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Sylvain Couthier : Stratégie financière évoquée à la question précédente. Nous avons utilisé les reports de charges préconisés par l’Etat et nous aurons recours aux dispositifs mis en place par le gouvernement pour faire face à une perte d’exploitation.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Sylvain Couthier : À une accélération de l’organisation de la mobilité. À une augmentation de la vente de PC portables.

Témoignage recueilli par courriel le 23 avril 2020