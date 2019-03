Oodrive renforce sa gouvernance avec la nomination de Sylvain Lefeuvre à la tête de son réseau de distribution. Le nouveau Head of Sales Channel a pour mission d’établir « une offre channel plus lisible en lien avec la stratégie globale de croissance d’Oodrive, et ce en identifiant les bons partenaires et en bâtissant avec eux des alliances stratégiques afin de soutenir le déploiement des solutions du groupe à l’international », précise un communiqué.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sylvain Lefeuvre au sein d’Oodrive pour piloter notre canal de ventes indirectes. Son expérience et son savoir-faire représentent des atouts de taille pour une entreprise telle qu’Oodrive avec une ambition de développement importante », explique dans le document Stéphane Ankaoua, Chief Operating Officer du groupe.

Le réseau des partenaires de l’éditeur de solutions cloud de partage, sauvegarde et signature de documents repose sur les éditeurs (ISV), horizontaux ou verticaux, qui intègrent tout ou partie des solutions Oodrive dans leurs propres applicatifs, les grands revendeurs à valeur ajoutée régionaux ou nationaux, les cabinets de conseil et les sociétés de services, les intégrateurs système ainsi que les distributeurs et grossistes.

Sylvain Lefeuvre comptabilise plus de 8 ans d’expérience dans la création d’écosystèmes de partenaires. Diplômé de l’école de commerce ESTC où il s’est formé aux négociations dans les organisations complexes, il a occupé des postes de direction commerciale dans l’IT durant une dizaine d’années chez Dell et chez Crayon Group où il occupait les fonctions de directeur commercial en charge des ventes indirectes avant de rejoindre Oodrive en septembre 2018.