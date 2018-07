À l’occasion des Rencontres du Cloud, qui se tiennent actuellement à l’initiative d’EuroCloud et Prache Media Event, Markess a présenté quelques résultats clés de la 12e édition de son Baromètre des prestataires du cloud computing qui vient de paraître. Cette étude, qui repose sur des interviews en ligne réalisées en juin auprès de 155 prestataires actifs sur le marché français du cloud computing, mesure la perception qu’ont les prestataires du développement de leur business à court terme et livre des tendances sur l’évolution du marché à plus long terme.

Au terme de cette étude, on retiendra que les prestataires interrogés sont très optimistes sur l’évolution de leur marché, 56% estimant que leur carnet de commandes sera en forte hausse cette année. 44% pensent que le nombre de leurs clients va fortement augmenter. Et 75% jugent que la valeur moyenne des contrats par client va continuer à augmenter. Ils sont toutefois 22% (contre 14% l’an dernier) à anticiper une stagnation cette valeur moyenne par contrat.

Markess estime que le marché français des solutions et services de cloud computing (BPaaS, SaaS, PaaS, IaaS) va progresser de 23% cette année pour dépasser les 10 milliards de d’euros, contre plus de 8 milliards d’euros en 2017.

Ce baromètre est aussi l’occasion pour Markess de relever quelques tendances valables pour les deux ou trois prochaines années :

Les prestataires mixent la vente directe via leurs équipes commerciales et la vente indirecte via des prescripteurs, des intégrateurs et des écosystèmes de partenaires. La vente en ligne n’est pratiquée que par un cinquième des prestataires interrogés. La commercialisation en marque blanche se développe.

Pour plus de 90% des prestataires interrogés, être actif au sein d’écosystèmes de fournisseurs de solutions de cloud est incontournable, sous peine de se retrouver isoler.

Au sein de ces écosystèmes commerciaux et technologiques, les critères de choix des partenaires porteront de plus en plus sur des sujets en lien avec la confiance, la conformité réglementaire (RGPD, HADS, ePrivacy, Free Flow of non-personal Data in Europe…), les certifications et codes de bonne conduite en matière de sécurité et de gouvernance de la donnée ainsi que les garanties opérationnelles proposées.

Trois autres tendances de fond devraient avoir une incidence sur les modèles et les offres de fournisseurs d’ici 2020 : les besoins croissants en matière de cryptage de données, la montée en puissance des projets à base de micro-services applicatifs et la conteneurisation.