Affecté par la pandémie, SQLI semble doucement remonter la pente depuis le premier semestre. Si le chiffre d’affaires annuel recule sur un an de 10,8% à 213,7 millions d’euros, il est toutefois conforme à l’objectif annoncé d’un montant supérieur à 210 millions d’euros. Cette certaine résilience, le groupe la doit à l’international dont les revenus grimpent de 12,3% au quatrième trimestre et de 12,2% sur l’année pour atteindre 98,8 millions d’euros. Cette progression est avant tout le fruit de l’activité commerciale du réseau européen d’agences digitales qui enregistre une croissance organique de 3,8% au dernier trimestre et de 5,0% sur l’ensemble de l’exercice. Le groupe bénéficie également de l’intégration au mois de mars de Redbox Digital, une agence e-commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Les ventes hors de France représentent ainsi plus de 46% du chiffre d’affaires total en 2020, soit une progression de 9 points sur un an

Plus impacté par la crise crise sanitaire (qui a particulièrement pesé sur les secteurs du transport et de la finance) et par la rationalisation de l’offre depuis fin 2019, l’Hexagone voit de son côté ses revenus reculer de 23,7% au quatrième trimestre et de 23,9% sur l’ensemble de l’année pour atteindre 115 millions d’euros. Les mesures de rationalisation et d’adaptation au contexte actuel, notamment par un recours au chômage partiel, et les premiers effets du plan de relance commerciale semblent toutefois porter leurs premiers fruits en fin d’année tient à préciser la société.

Les autres objectifs de SQLI sont également atteints ou devraient l’être. Après un point bas à 75% au deuxième trimestre, le taux d’emploi en France est remonté à 78% au troisième trimestre et atteint 80% au dernier trimestre. De son côté, le résultat opérationnel du groupe est toujours attendu au-dessus des 6 millions d’euros (contre 9,7 millions d’euros en 2019). Enfin, au 31 décembre l’endettement net, hors obligations locatives (IFRS 16), était en réduction sensible par rapport au 30 juin dernier (21,3 millions d’euros) et proche de son niveau du 31 décembre 2019 (14,5 millions d’euros), sans recours à l’affacturage.

Pour 2021, SQLI espère retrouver une dynamique commerciale et financière « plus en phase avec ses ambitions à moyen terme ». Rappelons que son plan One Force 2022 visait un chiffre d’affaires consolidé de plus de 280 millions d’euros ainsi qu’un résultat opérationnel courant de plus de 22 millions d’euros à l’horizon 2022.

Une organisation unifiée et l’accélération de l’intégration des acquisitions devraient générer de la croissance à l’international. En France, ou la priorité sera donnée à la rentabilité des opérations, le groupe table sur un redémarrage de l’activité au second semestre, après un premier trimestre 2021 probablement en retrait « compte tenu d’un effet de base plus exigeant ».

Dans ce contexte, SQLI se fixe pour ambition de réaliser cette année, une croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant. L’ESN fournira plus de détail lors de la publication de ses résultats annuels, le 10 mars après la clôture de la bourse. Le résultat opérationnel ainsi que les bénéfices seront notamment dévoilés.