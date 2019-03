La France a pesé sur les résultats 2018 de SQLI. Le ralentissement de la croissance observé au troisième trimestre s’est semble-t-il accéléré au quatrième trimestre. Le groupe n’a pas communiqué les résultats de la période, se contentant de publier le chiffre d’affaires annuel, mais l’on constate que ce dernier grimpé de 9% sur un an à 232,0 millions d’euros alors que la progression était de 13% sur les neuf premiers mois de l’année. Les revenus sont toutefois en ligne avec le chiffre d’affaires supérieur à 230 millions d’euros attendus par la société. Le résultat opérationnel courant s’élève à 12,2 millions d’euros, en hausse de 12%. « Cette performance est le fruit du redressement engagé en France, de la contribution croissante de l’international et des effets du plan d’économies mis en œuvre au second semestre 2018 », affirme SQLI dans son communiqué.

Dans l’Hexagone, le chiffre d’affaires ressort à 151,2 millions d’euros (+1%) pour un résultat opérationnel courant de 5,1 millions d’euros (-37%) soit une marge de 3% (-2 points). Les mesures mises en place pour retrouver le chemin de la croissance des effectifs ont cependant porté leurs premiers fruits. En ajoutant l’international on aboutit ainsi à un solde net de 90 recrutements, l’année 2018 se clôturant ainsi avec 2.238 salariés.

L’international, où le groupe a réussi l’intégration de ses deux dernières acquisitions (Star Republic en mai 2017 et Osudio en septembre 2017) se montre particulièrement dynamique, le chiffre d’affaires de 80,8 millions d’euros indiquant une progression de 30%. Le résultat opérationnel courant a quant à lui augmenté de 50%, à 7,1 millions d’euros. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9% du chiffre d’affaires, en amélioration de 4 points en un an. Le résultat opérationnel bondit de 78% à 8,0 millions d’euros grâce notamment à la forte baisse des charges non courantes (4,2 millions d’euros contre 6,4 millions d’euros en 2017). L’Ebitda s’élève à 21,7 millions d’euros contre 13,2 millions d’euros un an plus tôt, la progression étant amplifiée par l’effet de la mise en œuvre des nouvelles normes IFRS. Après prise en compte des charges financières (3,0 millions d’euros) et d’impôts (2,0 millions d’euros), le résultat net ressort à 3,1 millions d’euros, en progression de 55% sur un an. Grâce à l’augmentation de la capacité d’autofinancement et à une baisse du besoin en fonds de roulement, l’endettement financier a été divisé par deux pour atteindre 12,8 millions d’euros, pour des capitaux propres de 86,2 millions d’euros.

Le groupe table « sur un exercice 2019 associant croissance du chiffre d’affaires et des résultats », sans plus de précisions. Aucun projet d’acquisition d’envergure n’est par ailleurs prévu.

« Afin de conserver sa force de frappe financière dans le cadre de la préparation du nouveau plan stratégique, le conseil d’administration ne proposera pas de distribution de dividendes cette année », indique la société. Constatant que le « levier de croissance externe n’a pas été actionné comme prévu depuis 2016 et que la mise en ordre de marche de la France a été plus longue que prévue », SQLI prépare en effet un nouveau plan stratégique à moyen terme qui viendra remplacer le plan actuel. Il devrait être dévoilé début juillet.

