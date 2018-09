SQlI vient de publier ses résultats audités du premier trimestre, avec un chiffre d’affaires très légèrement différent de celui annoncé dans les résultats provisionnels. Il est de 115,9 millions d’euros, contre 115,7 millions d’euros annoncés. Au premier semestre 2017, il était de 102,6 millions d’euros. Cela représente donc une croissance de 13% sur un an.

La croissance a été portée par les prestations de développement de plateformes digitales, en France comme dans l’ensemble du réseau international qui représente désormais 63% de l’activités (52% au 1er semestre 2017). Ces activités cœur de métier se sont déroulées majoritairement auprès de grands groupes et la montée en gamme s’est traduite par une augmentation du taux journalier moyen de 4% à 586 euros. A l’international, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 40,4 millions d’euros, en croissance de 57% dont 6% en organique et à l’intégration de Star Republic (mai 2017) et Osudio (septembre 2017). L’international représente désormais 35% des facturations contre 26% au 1er semestre 2017.

Le résultat opérationnel courant progresse de 15% pour atteindre 5,3 millions d’euros et 4,6% du chiffre d’affaires. L’Ebitda s’élève à 9,9 millions d’euros sous l’effet de la mise en œuvre des nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16. Les autres charges opérationnelles (2,9 millions d’euros) incluent les charges de restructuration (1,0 million d’euros) et de déménagement (0,9 million d’euros). Le résultat opérationnel ressort ainsi à 2,4 millions d’euros, en croissance de 25%. Après prise en compte du coût de la dette (1,3 million d’euros contre 0,5 million d’euros un an auparavant) et de la charge d’impôts (0,6 million d’euros) le résultat net est de 0,4 million d’euros, contre 1 million d’euros au premier semestre 2017.

Pour l’ensemble de l’année 2018, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros et table sur un Ebitda supérieur à 23 millions d’euros.

Un nouveau président

La publication de ces résultats coïncide avec une évolution de la gouvernance de l’ESN. Hervé de Beublain (photo) accède au poste de président en remplacement de Roland Fitoussi, démissionnaire « pour convenances personnelles ». Hervé de Beublain a été membre du conseil de Surveillance de SQLI de 2002 à 2008. Il est administrateur du groupe depuis 2011. Diplômé de l’ESSEC, il est par ailleurs président du fonds de gestion Platinium. Didier Fauque a quant à lui été confirmé en qualité de directeur général.

« Au cours de mes 7 années passées à la présidence du groupe SQLI, j’ai contribué à insuffler une nouvelle dynamique en installant une gouvernance professionnelle et en donnant les moyens à la direction générale de mener à bien une stratégie de développement ambitieuse. Après la réussite du plan Ambition 2016, j’ai la conviction que les équipes en place ont la capacité de relever les enjeux du plan Move up 2020 alors que l’entreprise occupe déjà une position européenne enviable sur le marché de la transformation digitale. Je quitte donc la présidence du Groupe sereinement et souhaite beaucoup de réussite aux talents qui constituent cette très belle entreprise », déclare Roland Fitoussi dans un communiqué.