SQLI publie ses résultats annuels 2022 et confirme l’amélioration significative déjà observée sur le premier semestre. L’ESN enregistre une progression de son chiffre d’affaires de 9%, à 245,9 M€, essentiellement en organique. L’activité en France qui avait souffert pendant la crise du Covid tire maintenant la croissance du groupe avec une hausse de 9,7% (130,7M€) contre 8,4% pour l’international (115,2M€). Le résultat selon le groupe des mesures de redynamisation mises en œuvre.

La croissance de l’activité et la remontée des marges ont permis à SQLI d’améliorer sa rentabilité courante qui s’établit à 21,5 M€, en hausse d’une année sur l’autre de 64%. En taux, elle progresse de 3,5 points en France à 6,7% et de 2,2 points à l’international à 11%. Le résultat opérationnel est lui en hausse de 38% à 16,2M€, malgré 5,3 M€ de charges nettes non courantes liées à l’OPA de 2022 et à un plan d’incitation à long terme. Le bénéfice net consolidé s’élève au final à 7,7M€, contre 5,3M€ en 2021, soit une progression de 43%.

Concernant ses perspectives, SQLI ne voit pas de signe d’essoufflement de la demande en services dans le domaine de l’expérience digitale, tant pour ses clients B2B (plateformes d’expérience et d’e-commerce) que B2C (évolution vers des systèmes et architectures plus flexibles). Le groupe prévoit donc de poursuivre sa dynamique de croissance du chiffre d’affaires et d’amélioration de sa rentabilité en 2023.