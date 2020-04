Sqli a réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 59 millions d’euros, en repli de 4,9%. Le pôle Commerce & Experience, qui regroupe les activités d’agence digitale en Europe, affiche une progression de 9,6%, en ligne avec les ambitions à moyen terme, portée notamment par le secteur du e-commerce. Le pôle a enregistré plusieurs succès commerciaux, aussi bien en France (Boulanger, Soufflet) qu’à l’international (Brutélé, Carlsberg, Colruyt) où le groupe a par ailleurs remporté un nouveau contrat avec Nespresso. L’international contribue pour 84% des revenus du pôle.

Le 1er trimestre a été marqué par l’acquisition de Redbox Digital. Cette opération, immédiatement relutive, permet de renforcer le maillage international du groupe (7,3 millions d’euros de revenus sur l’année 2019 réalisés en Europe et au Moyen-Orient), complète le portefeuille de grands comptes (AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group notamment) et permet à Sqli de devenir l’un des 10 « Global Elite Partners » d’Adobe/Magento.

Le pôle Digital & Technology, qui représente 53% du chiffre d’affaires, a quant à lui vu ses facturations reculer de 15,3% sur le trimestre. Conformément aux orientations du plan stratégique, Sqli a poursuivi l’arrêt des activités non profitables engagé au second semestre 2019. Cette politique a entrainé une contraction de l’activité, amplifiée par un effet de base défavorable et les premiers effets de la crise sanitaire, notamment dans le secteur aéronautique.

Dès l’annonce des mesures de confinement, le groupe a eu recours au télétravail généralisé. Il estime toutefois que ces mesures de confinement ainsi que l’incertitude concernant la durée et l’ampleur de la crise auront un impact sensible sur le niveau d’activité du 2ème trimestre, particulièrement en France. Pour atténuer cet impact, il a mis en place un certain nombre de mesures avec notamment un recours au chômage partiel pour environ 30% des collaborateurs de l’Hexagone, une adaptation de la sous-traitance, un quasi-gel des recrutements et l’optimisation de ses coûts de manière générale. Au 31 mars, Sqli comptait 2.245 salariés.

Le groupe a en outre négocié, avec son pool bancaire (BNP, Banque Palatine, Caisse d’Epargne et Société Générale) renforcé par LCL, la mise en œuvre d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 25 millions d’euros. Il a enfin décidé de ne pas verser de dividende en 2020 « afin d’allouer l’intégralité de ses ressources financières à son développement ».

Comme annoncé le 24 mars à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, Sqli ne communique aucun objectif chiffré pour l’exercice 2020.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 sera publié le 28 juillet 2020 après la clôture de la bourse.