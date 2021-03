Box serait en discussion pour une vente éventuelle rapporte Reuters qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Selon celles-ci, sous la pression du fonds spéculatif Starboard Value LP, le spécialiste du stockage et du partage de fichiers en ligne discuterait avec des acheteurs potentiels, notamment des éditeurs et des sociétés de capital-investissement. Il n’est toutefois pas sûr que ces discussions se concrétisent ont ajouté ces sources qui souhaitent garder l’anonymat, l’affaire étant confidentielle.

La firme de Redwood City en Californie a refusé de commenter ce qui actuellement n’est encore qu’une rumeur. Celle-ci a toutefois fait bondir l’action de 17% conférant à Box une valeur marchande d’environ 4,3 milliards de dollars. L’analyste de DA Davidson, Rishi Jaluria, a écrit dans une note lundi après-midi que l’opération pourrait rapporter plus de 34 dollars par action.

Reuters avait déjà indiqué le mois dernier que Starboard Value se préparait à mettre la pression sur la direction de Box afin qu’elle prenne des mesures pour apporter davantage de valeur aux actionnaires. Le hedge fund reproche à l’entreprise de ne pas avoir su tirer parti de la progression du télétravail liée à la crise sanitaire. Les actions de Box se négocient actuellement aux alentours de 22 euros, un prix à peine supérieur à celui de l’introduction au Nasdaq en janvier 2016.

Box aindiqué la semaine dernière qu’elle prolongerait jusqu’au 11 mai la date limite de nomination des administrateurs.

Bien que Box ait profité de la progression du télétravail, la société a eu du mal à en tirer pleinement parti, certains de ses services et produits étant proposés par des concurrents tels que Microsoft, soit gratuitement, soit à moindre coût.

Notons cependant que les résultats financiers du quatrième trimestre publiés plus tôt ce mois-ci ont dépassé les attentes des analystes.