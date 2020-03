La principale inquiétude des employeurs qui mettent en place le télétravail pour leurs salariés concerne la qualité du réseau, très variable d’un domicile à l’autre. Pour permettre à ces derniers de travailler dans les meilleures conditions, l’Arcep liste sur son site les principaux problèmes qu’ils peuvent rencontrer et propose des solutions pour les résoudre.

Optimiser la qualité du Wi-Fi

Pour optimiser la qualité du réseau sans fil, le gendarme des télécoms détaille plusieurs mesures simples à prendre. La première consiste à placer la box dans une pièce centrale du logement afin de limiter les obstacles, notamment les murs, que le réseau peut rencontrer pour se connecter aux terminaux. Pour la même raison, il est recommandé de mettre la box dans un endroit aussi dégagé que possible, idéalement en hauteur. Afin d’optimiser le réseau il est également souhaitable d’éloigner la box d’environ 2 mètres des autres équipements radio comme la base d’un téléphone sans fil, un babyphone ou même un micro-onde. Si la box peut émettre dans les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (ce qui est le cas des box de dernière génération), il est recommandé d’opter pour la 5GHz, la bande des 2,4 GHz étant utilisée par de nombreux périphériques (Bluetooth, micro-onde, Talkie-walkie), ce qui multiplie les risques de brouillage des signaux. En cas d’acquisition d’un nouveau PC, il faut par ailleurs s’assurer que ce dernier est compatible avec la norme Wi-Fi 5 (802.11ac) ou mieux Wi-Fi 6 (802.11ax). Compatibles avec les anciennes box, elles sont nettement plus performantes que la norme Wi-Fi 4 (802.11n) qui équipent encore certains PC neufs.

Séquencer les usages

La vidéo étant grande consommatrice de bande passante, il faut éviter à l’entourage du salarié de visionner un film sur Netflix ou une séquence sur YouTube pendant le travail. Il faut notamment garder à l’esprit que les plateformes de streaming utilisent des mécanismes d’optimisation qui réduisent le débit du VPN.

Dédier une WiFi au poste de travail

Comme on l’a vu, la plupart des box de nouvelle génération peuvent émettre dans les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. L’Arcep recommande de donner un nom différent à chaque fréquence et de connecter les périphériques dédiés aux usages vidéo à la première et l’ordinateur utilisé pour le télétravail à la seconde. Les périphériques les plus anciens ne peuvent toutefois se connecter qu’au Wi-Fi 2,4 GHz.

Utiliser le câble Ethernet

S’il est bien une chose que la plupart des utilisateurs mettent chez eux au rancart, c’est le câble Ethernet. Si l’employeur prévoit l’usage d’un VPN pour accéder aux mails et à l’espace de travail, la combinaison de celui-ci avec le Wi-Fi peut engendrer un débit ralenti, en particulier lors d’une visioconférence, forte consommatrice de bande passante. On peut bien sûr désactiver le VPN, mais cette option est généralement en contradiction avec la politique de sécurité de l’entreprise. Il est donc préférable de connecter son PC à la box via le câble Ethernet.

Utilisation de la 4G pour la connexion internet

Lorsqu’on ne dispose pas d’un bon réseau fixe, on peut partager la connexion 4G d’un smartphone pour connecter son ordinateur à internet. Le smartphone crée alors un réseau WiFi pour lequel on paramètre un mot de passe afin de s’assurer d’être le seul utilisateur de ce réseau. « Attention, la vidéo consomme beaucoup de données (de 1 à 4 Go par heure de vidéo en fonction de la résolution) », prévient l’Arcep qui rappelle que celles-ci sont décomptées du forfait mobile. Le VPN est évidemment moins consommateur de données.

Utilisation de la box pour téléphoner

Si contrairement au cas précédent, le télétravailleur est dans une zone non ou mal couverte en 4G (ce qui est encore très fréquent), les opérateurs ont désormais l’obligation de lui proposer l’option « voix ou SMS sur Wi-Fi ». Un paramétrage du smartphone lui permet alors de recevoir et passer des appels et SMS depuis son domicile en se connectant par défaut au réseau Wi-Fi de la box.