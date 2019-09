Souhaitant se positionner comme un acteur global sur le marché des ressources humaines, Sopra HR Software renforce ses activités de talent management en rachetant la branche consulting de NeoSpheres.

Créée en 2011 et basée à Puteaux (92), NeoSpheres Consulting est spécialisée dans le conseil et l’intégration de solutions de talent management pour les grandes entreprises en France et à l’international. La société est un partenaire européen majeur de l’éditeur de solutions de gestion des talents Cornerstone OnDemand, opérant autour de grands projets de transformation digitale.

« Nous confortons notre stratégie d’acteur global en complétant nos solutions de GA/Paie/GTA par des solutions « best of breed » et en particulier avec la gestion des talents d’un des leaders du marché. Ce portefeuille d’expertises renforce notre capacité à répondre aux enjeux de projets RH internationaux en intégrant les défis du digital », indique dans un communiqué Edgard Dahdah, directeur général de Sopra HR Software.

Sopra HR Software étoffe depuis 2017 ses offres de conseil et son activité HR Transformation forte aujourd’hui de plus de 60 consultants spécialisés en solutions de Talent Management.

Dans le cadre de cette dernière opération, PeopleSpheres, l’autre partie du groupe NeoSpheres, reste indépendante sous la direction de son fondateur Philippe Bloquet, et se recentre sur son métier d’éditeur. Elle se focalisera sur le déploiement de sa solution innovante destinée à assembler et orchestrer automatiquement des logiciels RH hétérogènes autour d’un socle RH unifié. Pour permettre cette connectivité, PeopleSpheres a développé, avec chacun des éditeurs partenaires, des « Smart Connectors » dédiés. Les clients de Sopra HR Software pourront ainsi bénéficier d’un connecteur dédié à HR Access permettant ainsi une synchronisation et une connectivité optimale de leur SIRH.

« Nous disposons déjà d’une vingtaine de connecteurs et, grâce à une nouvelle levée de fonds, prévoyons de dépasser la centaine d’ici 24 mois dans tous les domaines RH. La transformation digitale augmente les enjeux d’urbanisation des SIRH imposant une nouvelle logique de construction de ces derniers. Avec son approche Plug & Play, PeopleSpheres permet déjà de réduire de 50 % le coût d’interopérabilité d’un SIRH », affirme dans le communiqué Philippe Bloquet.