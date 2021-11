Après avoir levé 8,5 millions d’euros en avril dernier PeopleSpheres démarre le développement d’un réseau de revendeurs et d’intégrateurs. Son premier partenaire signé, annoncé en septembre, est SVP SIRH. Celui-ci est passé d’un modèle d’éditeur pur – il est à l’origine de la solution de gestion de la paie e-Paye – à un modèle d’agrégateur de solutions. Son modèle : proposer les différents modules fonctionnels permettant de construire son système d’information de gestion des ressources humaines (SIRH) à la carte.

La société s’est ainsi associée à différents éditeurs comme par exemple Silae, dont elle fournit la solution de paie SaaS ; Lucca dont elle pousse les solutions Poplee Core RH (gestion administrative RH centralisée) et Timmi (gestion des temps et des activités) ou Agrume et sa solution d’automatisation des procédures RH. Pour interconnecter et centraliser toutes ces applications, SVP SIRH s’appuie donc sur la plateforme d’intégration et d’orchestration de PeopleSpheres.

Ce dernier édite en effet une solution capable d’assembler et d’orchestrer automatiquement les logiciels et les flux RH tiers autour d’un socle unique qui fournit une vue unifiée et centralisée de toutes informations relatives à la vie des salariés dans l’entreprise (recrutement, intégration, formation, payes, etc.). Bâtie autour d’un concept d’éponge à données, l’offre de PeopleSpheres a vocation à s’adapter aux référenciels des clients. « On n’enferme pas nos clients, on prône la liberté totale », explique Philippe Bloquet, président-fondateur de la société. De fait l’éditeur dispose déjà de plus d’une centaine de connecteurs opérationnels, ouvrant sa solution à autant d’applications et de flux RH tiers.

Des connecteurs que PeopleSpheres met en valeur dans son magasin d’applications partenaires. Celui-ci compte déjà 25 éditeurs référencés, parmi lesquels CornerStone, Lucca, Silae, Skillup, QuickMS, Neobrain, Agrume, Javelo, Flatchr et Asys.

Sous la houlette de son responsable partenaires Mathieu Koubica – recruté fin 2020 – l’éditeur discute actuellement avec une dizaine de partenaires comparables à SVP SIRH souhaitant revendre sa solution ou l’embarquer dans leur proposition de valeur. En parallèle, PeopleSpheres commence à nouer des relations avec des intégrateurs susceptibles de l’accompagner dans le déploiement des projets. Le premier d’entre eux n’est autre que Sopra HR Software, à qui Philippe Bloquet a vendu son activité de conseil et d’intégration de solutions de gestion de talents (Neospheres Consulting) en septembre 2019 pour pouvoir se consacrer au développement de sa plateforme SIRH.

L’éditeur vient ainsi de démarrer une expérience avec un deuxième intégrateur et d’autres sont en discussions. Une ouverture facilitée par la finalisation de son plan de projet (qui décrit les étapes d’un déploiement de projet PeopleSpheres) et son RASSI (document décrivant les rôles et responsabilités des différents intervenants dans un projet). En parallèle, il vient d’ouvrir sa première antenne internationale aux USA en signant sur place avec un partenaire stratégique (Canopy) et un premier client.

Ces différentes initiatives s’inscrivent dans un contexte de forte accélération pour la société. Celle-ci compte actuellement 80 employés contre moins d’une vingtaine il y a deux ans. Son chiffre d’affaires annuel récurrent s’est établi à 5 M€ au 31 août, date clôture de son exercice 2021, en croissance de 100% par rapport à celui de 2020. Sur l’exercice en cours, l’éditeur devrait encore quasiment doubler ses revenus à plus de 9 M€. Il devrait au passage gagner entre 60 et 100 nouveaux clients (à comparer aux 280 clients actuels). Des clients qui ont tendance à être de plus en plus gros. Explication : « plus une entreprise est de taille importante, plus elle gère d’outils RH divers et plus elle ressent le besoin d’offrir une vision unifiée à ses employés », détaille Philippe Bloquet.

Cette tendance à l’inflation des outils RH dans les entreprises a du reste été récemment documentée dans une étude de Sapiant Insights Group. Une aubaine pour PeopleSpheres qui s’attend à une demande croissante pour sa solution. Gartner aussi a flairé la tendance. La société d’études a consacré l’année dernière un article à une catégorie émergente d’applications RH, qu’il a baptisée HR Application Network (socle d’applications RH), dont il pense qu’elle va donner naissance à un nouveau marché. La description qu’il en donne correspond à l’offre de PeopleSpheres. Lequel est bien décidé à être référencé dans le premier quadrant magique que la société d’études compte consacrer à ce marché prochainement.