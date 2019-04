Sopra Steria envisage, via sa filiale Sopra Banking Software, d’acquérir l’éditeur de logiciels de Core Banking français SAB. La filiale du groupe de services IT acquerrait, dans un premier temps, une participation majoritaire au capital et, au bout d’un an, le complément. Les deux fondateurs de l’éditeur, Olivier Peccoux et Henri Assaf, conserveraient leurs rôles actuels pour accompagner les équipes dans la période de transition, voire au-delà.

L’opération renforcerait la position de Sopra Banking Software dans le domaine des logiciels de Core Banking en France, mais aussi dans d’autres pays européens et en Afrique. D’autre part, à partir de leurs positions respectives, Sopra Banking Software et SAB pourraient déployer plus largement les offres digitales du groupe, notamment celles développées autour de la Digital eXperience Platform (DxP) de Sopra Banking Software et dégager des synergies de revenus autour de composants-métier.

L’acquisition de SAB serait également une avancée majeure dans la stratégie de Sopra Banking Software qui, sur l’Europe notamment, vise à se positionner sur les projets de transformation des banques sur un large spectre de tailles (banques T1 à T4) en s’appuyant à la fois sur sa solution logicielle et sur la capacité du groupe à prendre en charge l’implémentation et, progressivement, l’exploitation de systèmes dans leur ensemble.

Enfin, cette opération participerait au projet de Sopra Banking Software dont l’année 2019 est une année de consolidation, l’objectif étant de revenir, à partir de 2020, à des niveaux de rentabilité opérationnelle « historiques ».

Fondé en 1989, SAB revendique plus de deux cents références, majoritairement parmi les banques de détail. L’éditeur a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 64,4 millions d’euros, dont 30% provenant des services de maintenance et 12% générés par les services opérés en mode ASP1. Plus des trois quarts de son activité sont réalisés dans l’Hexagone, notamment auprès des banques de taille intermédiaire alors que Sopra Banking Software opère généralement auprès des établissements de taille plus importante.

« Je suis ravi à l’idée du projet que nous allons pouvoir construire ensemble. Fort des capacités des équipes de SAB et de son offre qui ont su l’imposer comme un acteur majeur du marché français des Core Banking, nous allons pouvoir bâtir une réponse extrêmement adaptée aux enjeux de transformation, notamment digitale, de tous nos clients », commente dans un communiqué le directeur général de Sopra Banking Software et vice-président de Sopra Steria, Eric Pasquier.