SonicWall va dévoiler début 2020 les mises à jour de ses programmes SecureFirst et MSSP (fournisseurs de services de sécurité managés) rapporte CRN. Le fournisseur de solutions de cybersécurité va abandonner les rémunérations basées sur le volume et désormais récompenser la valeur des ventes. C’est ce qu’a expliqué à nos confrères HoJim Kim, vice-président en charge de ventes pour l’Amérique du Nord.

Le programme SecureFirst remodelé devrait être opérationnel le 1er février prochain. Il incitera les partenaires à aller au-delà de la technologie de sécurité réseau de SonicWall et à vendre certains des produits les plus récents de la société dans les domaines de la sécurité des terminaux, de la connexion sans fil et du cloud. Les partenaires certifiés qui proposeront de l’assistance avant-vente et après-vente ainsi que ceux dont les clients resteront fidèles à la marque pour leur renouvellement et mises à jour de solutions seront également récompensés.

La firme de Milpitas tiendra par ailleurs à s’assurer que les offres proposées par les MSSP seront en cohérence avec la demande des clients, notamment en matière de solutions, de profitabilité et d’automatisation. Seront également récompensés les partenaires MSSP qui fournissent un niveau élevé d’assistance à leurs clients.

La refonte des programmes SecureFirst et MSSP intervient plusieurs mois après que SonicWall ait introduit des spécialisations dans son programme partenaire pour mettre l’accent sur les produits récemment commercialisés, a expliqué HoJim Kim à nos confrères. Elles permettent au channel d’acquérir des compétences dans des domaines en dehors des seules solutions de sécurité des réseaux de SonicWall. Les partenaires dont un certain nombre de salariés suivent une formation sur ces technologies pourront bénéficier de réductions supplémentaires spécifiques.

L’ex-filiale de Dell, qui a indiqué la semaine dernière qu’elle privilégiait désormais le contact direct avec les clients importants, montre cette fois qu’elle compte plus que jamais sur son channel.