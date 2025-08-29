SoftwareOne a publié ses résultats pour le premier semestre 2025, après avoir finalisé le 2 juillet l’acquisition de Crayon. La première moitié de l’exercice a été difficile pour le fournisseur suisse de logiciels et services cloud, marquée par un recul du chiffre d’affaires dans presque toutes les régions. La baisse des incitations de Microsoft, la dégradation du marché nord-américain et un effet devise défavorable ont particulièrement pesé. La société a toutefois vu sa marge s’améliorer conformément à ses attentes et tire les premiers bénéfices de la fusion qu’elle estime en bonne voie.

Hors apport de Crayon, le chiffre d’affaires a décliné de 8% sur un an à 487,7 millions de francs suisses (521 M€) et de 4,9% à taux de change constant. Les revenus de l’activité Software & Cloud Marketplace ont chuté de 13,9% ou 11,2% sans fluctuations de change, à 246,0 millions de francs suisses. Ceux de l’activité Software & Cloud Services ont baissé de 1% à 241,7 millions de francs suisses mais progressent de 2,4% à taux de change constants.

À l’exception de l’Asie-Pacifique qui progresse de 13% à 83,6 M de CHF, toutes les régions sont en baisse : DACH 149,3 M (-2,9%), reste EMEA 148,2 M (-1,7%), Amérique latine 46 M (-5,2%) et surtout Amérique du Nord 57,1 M (-30,4%). Face au décrochage de cette dernière région, des mesures de redressement ont été mises en œuvre pour stimuler la croissance, avec un début d’amélioration en juin.

Le résultat avant intérêt, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s’est établi à 85 millions de francs suisses, en hausse annualisée de 3,5%. Grâce à la réduction des coûts, la marge a progressé de 1,9 point de pourcentage à 17,5 % et de 0,5 point à 23,5% concernant l’Ebitda ajusté. En raison des coûts d’intégration, le bénéfice ajusté pour la période a chuté de 28,9% à 29,6 millions de francs suisses. Le bénéfice IFRS est de 9,9 millions contre 27,9 millions un an plus tôt.

Du coté de Crayon, les ventes non auditées ont progressé de 1,7% au premier semestre à 3,61 milliards de couronnes norvégiennes (309 M€). L’Ebitda ajusté a reculé de 23,7% à 469 millions de couronnes (39,9 M€), pour une marge en repli de 4,6 points de pourcentage à 14,6%.

Selon le groupe, 11 millions de francs suisses de synergies de coûts devraient être réalisées fin août sur un total visé de 80 à 100 millions de réductions de coûts d’ici fin 2026.

« Pour le second semestre 2025, nous sommes confiants quant à la capacité de l’activité combinée à renouer avec la croissance », ont déclaré Raphael Erb et Melissa Mulholland, co-CEO de SoftwareOne. « Nous continuons à nous orienter vers des opportunités de croissance, notamment les CSP et les offres de services telles que l’activation de l’IA, le FinOps et la cybersécurité, en tirant parti de nos capacités combinées et de nos partenariats solides avec des hyperscalers. »

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, la direction table sur un chiffre d’affaires stable d’une année sur l’autre à taux de change constant. Elle prévoit également une marge d’ebitda ajusté supérieure à 20%.