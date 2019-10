Il a fallu moins de trois heures pour que SoftwareONE clôture son premier tour de pré-réservation de titres avant son introduction en bourse révèle ChannelPartnerInsight.

L’un des plus gros revendeurs Microsoft au monde, a rappelons-le l’intention d’entrer à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange) à la fin de ce mois.

Au cours de ce premier tour, 44,3 millions d’actions ont été libérées. Leur prix se situait entre 16,50 francs suisses (15,02 euros) et 21 francs suisses (19,10 euros), ce qui pose les jalons d’une capitalisation boursière située entre 2,5 milliards de francs suisses (2,27 milliards d’euros) et 3,2 milliards de francs suisses (2,91 milliards d’euros). Selon le site d’information spécialisée Global Capital, cela représente entre 17,5 et 22,5 fois la capitalisation attendue par l’entreprise helvète.

Le spécialiste des licences logicielles a révélé pour la première fois son intention d’entrer en bourse au quatrième trimestre, il y a à peine deux semaines, soit un peu moins de huit mois après sa prise de contrôle de son concurrent allemand Comparex pour une somme demeurée secrète.

L’IPO ne concernera que les actions secondaires existantes appartenant aux fondateurs, au fonds d’investissement KKR, aux anciens actionnaires de Comparex (Peruni Holding) et au management. KKR devrait conserver une participation qualifiée d’importante dans l’entreprise. Selon la presse suisse, l’opération serait en fait dictée par la volontaire du fonds new yorkais de valoriser sa participation. Objectif sur le point de réussir semble-t-il.