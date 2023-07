L’ESN suisse SoftwareOne a reçu une deuxième offre de rachat non sollicitée de la part de Bain Capital. L’offre – non contraignante – se situe entre 19,50 CHF (francs suisses) et 20,50 CHF par action. SoftwareOne déclare être en train d’évaluer cette proposition de rachat de 3,7 milliards de dollars environ.

En juin dernier, SoftwareOne a refusé une première offre de rachat de 3,2 milliards de dollars de la part de Bain. Dans un communiqué, Bain Capital avait précisé que sa proposition avait cependant été soutenue par les actionnaires fondateurs de SoftwareOne – Daniel von Stockar, B Curti Holding et Rene Gilli – qui détiennent 29% de la société de services informatiques basée à Stans.

« Conformément à son devoir fiduciaire, le conseil d’administration évalue la proposition révisée et fera une recommandation qu’il estime être dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires », lit-on dans un communiqué de SoftwareOne, publié sur son site web.

Pour rappel, SoftwareOne aide les entreprises à gérer les achats de logiciels auprès de gros fournisseurs IT (Adobe, IBM, Microsoft). La société a été introduite en bourse en 2019. Ces trois derniers mois ont été une période chargée pour l’ESN suisse. En mai, elle s’est dotée d’un nouveau PDG, Brian Duffy, auparavant président de la division Cloud de SAP. Daniel von Stockar a quitté son poste de président et a été remplacé par Adam Warby. Enfin, SoftwareOne a acquis Beniva Consulting, un partenaire de ServiceNow.