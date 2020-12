Keyrus vient de prendre une participation majoritaire dans RunAsCloud, un acteur du conseil en stratégie cloud aux États-Unis. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette prise de participation permet à la société de conseil IT française d’accélérer son expansion en Amérique du Nord, notamment via les principales implantations de RunAsCloud, à Boston et Miami, portant sa présence à huit villes aux Etats-Unis et au Canada. Cet investissement répond également à la volonté de Keyrus de devenir le « Cloud Partner » stratégique de ses clients, particulièrement en se rapprochant des CIO/DSI, dans tous les pays où il est présent.

Fondé en 2015 à New York par son actuel CEO, Nate Aiman-Smith, l’un des premiers AWS Solution Architect, RunAsCloud analyse les objectifs commerciaux et techniques de ses clients et construit leur stratégie pour y parvenir en offrant un panel complet de services (migration de systèmes et d’applications, automatisation de tâches DevOps et sécurisation d’environnements cloud – DevSecOps – contre des cyberattaques). Advanced Tier Partner d’AWS, et Gold Partner Microsoft Azure, RunAsCloud est également partenaire de VMware.

Depuis la fin 2019, Keyrus et RunAsCloud collaborent ensemble sur des missions de conseil et d’accompagnement autour de la Data et de l’Analytics auprès de clients AWS. « Les deux parties ont constaté que des synergies culturelles et techniques évidentes existaient entre elles, leur permettant ainsi de proposer des solutions encore plus pertinentes à leurs clients », précise Keyrus dans un communiqué. Ce rapprochement a d’autant plus de sens que selon Scott Hanrahan, Managing Director de Keyrus US « il existe une pénurie significative de talents dans les domaines du DevOps et de la cybersécurité, particulièrement pour le déploiement de projets Data et Analytics dans le cloud ».

« La transformation digitale nécessite le plus haut niveau d’expertise cloud. À travers ce rapprochement, nous développons d’importants nouveaux moyens pour aider nos clients à devenir plus compét

itifs en se digitalisant davantage et de façon optimale dans un monde post Covid-19 », explique de son côté Eric Cohen, fondateur & P-DG de Keyrus.

Keyrus renforce sa direction générale

Keyrus souhaite par ailleurs accélérer le développement et la performance de la société en France et en Suisse. Il vient pour cela de se doter d’un directeur général adjoint France, Régions et Suisse. Le poste a été confié à Didier Bénet. Aux côtés de Fabrice Haccoun, directeur général France, il aura pour misssion de déployer sur ce territoire l’ensemble des offres Data & Digitales de Keyrus au travers de ses activités de conseil, d’expertise et d’intégration afin de proposer aux clients des solutions « sans couture ».

Âgé de 58 ans, informaticien de formation et diplômé d’un MBA (HEC Paris), Didier Bénet possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des ESN. Après avoir exercé des fonctions techniques et commerciales au sein de sociétés de services et de groupes de conseil (EDS, Steria, Software AG…), il a rejoint le groupe SQLI en 1996 afin d’installer la société dans la région Rhône-Alpes. Il était jusqu’à récemment directeur des agences en France, Suisse, Belgique, Angleterre, Espagne et Maroc du groupe.

« Le choix de Didier Bénet s’est naturellement imposé de par ses qualités managériales qui ont largement fait leurs preuves, son ancrage en région Auvergne-Rhône-Alpes et sa connaissance approfondie des territoires ainsi que ses valeurs centrées sur l’humain et la satisfaction client », explique le DG France, Fabrice Haccoun.