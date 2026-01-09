Le rapport Tech Insights 2025 de KPMG montre que l’écosystème tech français reste attractif pour les investisseurs internationaux. Avec 7,2 milliards d’euros levés et 233 opérations, le marché progresse de +23 % en valeur par rapport à 2024. Il est notamment boosté par la levée massive de 1,7 milliard d’euros de Mistral AI, qui représente à elle seule plus de la moitié des levées des sociétés de moins de 3 ans. Il reste toutefois loin du pic de 12,3 milliards d’euros atteint en 2022 dans la période de rattrapage post-covid.

KMPG relève une intensification des levées de fond au second semestre 2025, en hausse de 55% par rapport au premier semestre et de 70% par rapport au second semestre 2024. Si la liquidité redevient plus abondante, trois secteurs clés captent l’essentiel des montants : Apps et Tech d’entreprise (2,7 Md€), technologies liées à la durabilité (1,1 Md€) et à la santé (0,8 Md€).

En croissance de 28 %, le secteur Apps et Tech d’entreprise capte à lui seul 37 % des montants investis. IA, Quantique et Spatial sont plébiscitées avec la poussée des thématiques souveraines.

À l’échelon européen, la France maintient sa deuxième position en Europe derrière la Grande-Bretagne et devant l’Allemagne. Elle superforme la croissance moyenne avec une hausse de 23% contre 7% pour les 6 autres principaux pays européens.

Pour 2026, KPMG s’attend à la poursuive de cette dynamique mais aussi d’une plus grande sélectivité. Les levées de fonds devraient se concentrer sur les projets alliant innovation stratégique (autour de l’IA, de l’industrie ou de la transition énergétique), rigueur économique et managériale. Les investisseurs se focaliseront sur les entreprises capables de conjuguer vision, performance et contribution aux enjeux ESG et de souveraineté.