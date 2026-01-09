La société d’ingénierie logicielle Avisto renforce son partenariat avec le fournisseur de solutions d’observabilité New Relic. Elle devient partenaire d’intégration et fournisseur de services gérés (MSP) de l’éditeur américain. Avec cet accord, la filiale d’Advans Group peut ainsi intégrer nativement la plateforme New Relic au cœur de ses offres DevOps pour répondre à la complexité croissante des environnements IT de ses clients.

Ce rapprochement permet à Avisto d’industrialiser le déploiement de la plateforme de télémétrie unifiée de New Relic, qui combine supervision applicative (APM), logs, métriques d’infrastructure et suivi de l’expérience utilisateur. L’objectif est d’offrir une visibilité transverse et en temps réel sur les performances des systèmes d’information, afin de détecter plus rapidement les incidents, d’en identifier les causes profondes et de réduire les temps d’indisponibilité.

Pour Avisto, ce partenariat s’inscrit dans une logique d’élargissement de son portefeuille de services à forte valeur ajoutée. L’entreprise, historiquement positionnée sur le développement logiciel et le DevSecOps, complète ainsi son offre avec des briques d’observabilité avancée, devenues indispensables pour piloter la performance applicative et garantir les engagements de service.

« L’observabilité n’est plus une option, c’est la pierre angulaire de la fiabilité des solutions modernes », souligne dans un communiqué Christophe Parmentier, Directeur Opérationnel chez Avisto (photo). « Devenir un partenaire d’intégration de New Relic nous permet de fournir des systèmes robustes et performants et d’aider nos clients à anticiper et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur leurs business. »

« En adoptant New Relic comme standard, ils renforcent la colonne vertébrale de leurs services gérés, garantissant une fiabilité inégalée à leurs clients », complète Jon Lingard, Senior Director Alliances and Channels chez New Relic. « Nous sommes ravis de soutenir Avisto dans ses efforts pour améliorer les indicateurs de réussite de ses clients, réduire le taux de désabonnement et consolider sa position de partenaire de confiance pour la performance digitale ».

