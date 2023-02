L’opérateur alternatif Sewan se lance sur le marché du SD-WAN avec une solution en propre et développée pour répondre aux besoins des TPE/PME. Désormais grandes consommatrices d’applications SaaS, ces dernières se doivent de multiplier leurs liens d’accès pour pallier aux variations de performances des réseaux, de centraliser le pilotage des connexions internet et de gérer leurs flux applicatifs pour résoudre les problèmes de bande passante. L’opérateur considère pourtant qu’elles sont les laissées pour compte de la technologie SD-WAN en raison de la trop grande technicité des solutions proposées sur le marché.

« Ne trouvant pas sur le marché un éditeur répondant à notre besoin de simplification du SD-WAN pour cette cible, nous avons fait le choix de le développer en interne. Nous avons voulu un SD-WAN compréhensible et facile à mettre en œuvre, pour le spécialiste comme pour le novice », explique Cédric Rittié, Directeur Marketing et Produit chez Sewan.

Développée à 100% en interne depuis trois ans, l’offre permet de piloter jusqu’à trois liens d’accès multi opérateurs et multi-technologies (fibre, ADSL, 4G/5G) à partir d’une interface simple et ergonomique. Les flux applicatifs les plus courants, Office 365 par exemple, sont préconfigurés dans une bibliothèque de services et il suffit de les répartir sur les différents liens en définissant leur statut (actif, bloqué ou en backup). Il est possible aussi de configurer des services personnalisés sur la base d’adresses IP et ports. Des tableaux de bord permettent d’analyser le trafic et les performances pour affiner le pilotage.

Cette simplification a aussi été pensée pour les partenaires distributeurs avec la volonté de proposer un déploiement « plug and play » et un modèle économique lisible. Sewan a fait le choix de proposer un seul modèle de box (3 liens WAN avec 1 Gb/s par port), vendue 400 euros mais qui sera aussi disponible en location et avec un abonnement unique à 20 euros par mois.

L’offre est disponible pour l’ensemble des partenaires distributeurs de Sewan opérant en France, depuis sa plateforme de gestion de services centralisée Sophia. Sewan va continuer de l’enrichir en axant les développements sur les remontés des clients et partenaires. L’opérateur prévoit notamment des fonctions de VPN, de gestion et configuration multi-sites et de priorisation des flux.