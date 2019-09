Serveurcom se rebaptise unyc. Depuis 2004, année de sa création, l’opérateur alternatif d’origine sarthoise s’est fortement développé, passant d’une position d’acteur local à un groupe d’envergure nationale qui vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à horizon 2024.

« En 15 ans, tout avait changé, sauf notre marque. Depuis 2004, l’entreprise s’est métamorphosée. Nous sommes devenus un véritable agrégateur de services télécoms et un acteur reconnu de la vente indirecte. Nous dépasserons cette année les 30M d’euros de CA et comptons déjà plus de 100 collaborateurs. Nous voulions un nom qui incarne une vision et porte mieux notre communication, notre expansion. Un nom capable d’exprimer notre vision, centrée sur les usages et les bénéfices. unyc était jusqu’à présent le nom donné à notre application de communications unifiées. Il nous est apparu évident que sa dimension décrivait aussi bien les activités globales de notre entrepris : un seul opérateur, une seule plateforme permettant la synchronisation de tous les équipements, des collaborateurs au sein d’une entreprise et des entreprises avec leur écosystème », indique dans un communiqué le dirigeant et fondateur de la société, Damien Watine.

Il profite de cet événement pour annoncer un partenariat avec le pilote suisse Raphael Domjan dans le cadre du projet SolarStratos. SolarStratos est une mission aéronautique qui a pour objectif d’atteindre pour la première fois la stratosphère avec un avion solaire habité. Cette mission a pour but de démontrer que les énergies renouvelables permettent d’aller au-delà de ce qui est possible avec les modes de propulsion classique. « Nous sommes très heureux de participer à ce projet. Au-delà de notre partenariat technologique, les valeurs qui animent Raphael, esprit pionnier, aventure humaine et innovation sont en effet au cœur de notre projet collectif »