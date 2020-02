SCC, leader européen de services informatiques et de solutions IT accompagne les entreprises privées et publics dans leur transformation digitale. Fort de sa connaissance approfondie de l’ensemble des processus (avant-vente, ventes, achats, logistique, opérations de services, facturation) et des besoins de ses clients, SCC a conçu Hélios, une plateforme de gestion des devis, des commandes et de suivi des logiciels.

Principalement dédié aux marchés de type multi-éditeurs, Hélios permet de garantir un niveau de service élevé et de rationaliser les investissements dans le marché logiciel. La solution a été entièrement conçue et mise en œuvre par SCC, facilitant l’échange d’informations, l’archivage, le pilotage et le suivi détaillé des devis, des commandes et des certificats de droit d’usage.

Créé en 2018, le portail compte une quarantaine de clients détenant pour la plupart un marché ou contrat multi-éditeurs avec SCC.

Comme l’explique Pierre Dinet, Directeur Méthodes et Projets « Les contrats de licences sont désormais pour la plupart basés sur des droits d’utilisation limités dans le temps. Hélios évite de rompre le lien entre éditeurs, acheteurs et utilisateurs. Le client est prévenu par notifications et alertes successives de la fin de la période de droit d’usage. Le portail est facilement paramétrable en fonction des exigences et besoins spécifiques de chaque client. »

Un tableau de bord donne notamment accès aux états des demandes, devis, commandes, certificats, KPI’s et SLA’s propres à chaque contrat. Les demandes formulées par le client, via un module complet de gestion de la demande, sont dirigées automatiquement vers les bons interlocuteurs SCC : devis, litiges, suivi de rendez-vous, informations diverses… au travers de plusieurs workflows spécifiques à chaque besoin.

« L’outil, très simple d’utilisation, offre une traçabilité et une transparence totale permettant d’échanger efficacement avec nos clients », conclut Pierre Dinet.