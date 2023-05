Après avoir été touchée par une cyberattaque via un rançongiciel le 14 mai dernier, l’ESN ScanSource reprend des activités régulières. Le site web de la société est de nouveau en ligne.

« Grâce au travail diligent et inlassable de nos équipes, ScanSource reprend ses activités », déclare un porte-parole du distributeur informatique de Greenville auprès de CRN. « Nous sommes ravis d’être à nouveau au service de nos partenaires de distribution et de les aider à développer leurs activités. Nous remercions nos partenaires et nos fournisseurs pour leur patience et leur soutien ».

ScanSource a travaillé avec les autorités américaines pour mener l’enquête suite à l’attaque mais on ne sait toujours pas qui était derrière la violation des systèmes informatiques, si un contenu a été volé, où se trouvait le point d’entrée initial, ni le montant d’une éventuelle rançon demandée.