Une attaque par ransomware a récemment paralysé les systèmes IT de ScanSource sans pour autant affecter le cours de l’action de la société. La semaine dernière, les actions du distributeur américain ont même augmenté de 3% au Nasdaq dans les deux jours suivant l’annonce de l’incident.

Selon Gartner, la raison en est que les ransomwares se sont banalisés. En effet, d’après une étude de Barracuda Networks, 73% des organisations interrogées ont reconnu avoir été victimes d’une attaque par rançongiciel en 2022.

Autre possibilité : la ‘transparence’ de la société. ScanSource a publié un communiqué de presse dans les deux jours suivant la cyberattaque avant que le public ne soit mis au courant d’une autre manière.

CRN estime que le distributeur informatique de Greenville a également bénéficié du fait que l’attaque a été annoncée au cours d’une semaine où le Nasdaq Composite s’est redressé.

On ne sait pas encore qui est derrière l’attaque contre ScanSource, où se trouve le point d’entrée initial, quel contenu a été volé ni le montant d’une éventuelle demande de rançon. Pour le moment, le grossiste se cantonne à expliquer qu’il « travaille avec diligence pour remettre en ligne les systèmes affectés, tout en atténuant l’impact sur ses activités » et en regrettant « les retards que cela pourrait causer à ses clients et fournisseurs ».