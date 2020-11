Les activités européennes de ScanSource, qui étaient en vente depuis août 2019 ont finalement trouvé un acquéreur. Selon ChannelPartnerInsight, il s’agit du fonds d’investissement Ten Oaks Group basé à Charlotte (Caroline du Nord) qui a dépensé pour cela 30 millions de dollars. Entreprise familiale, Ten Oaks Group est spécialisé dans les cessions d’entreprises et cible les sociétés dont l’Ebitda est inférieur à 50 millions de dollars. Il n’intervient pas dans la gestion des entreprises acquises.

La nouvelle société ScanSource Europe aura son siège à Bruxelles et sera dirigée par son équipe de direction européenne. L’actuel président de ScanSource Europe, le Néerlandais Maurice van Rijn, prend en charge les ventes et les opérations de la nouvelle société, le Belge Philippe Possamai conserve la direction des finances et le Britannique Nicholas Bridgland reste directeur du service juridique.

Spécialisé notamment dans la distribution à valeur ajoutée des solutions point de vente, des solutions de communication unifiées, des outils de mobilité, des systèmes audiovisuels et des infrastructures réseaux, ScanSource Europe compte environ 300 salariés et pèse plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires. La transaction ne comprend pas la filiale intY, acquise en 2019, spécialisée dans le cloud et dont le siège se trouve à Bristol au Royaume-Uni.

Dans un premier temps, l’entreprise poursuivra son activité sous le nom de ScanSource Europe avant qu’un autre nom ne soit choisi. Une nouvelle stratégie commerciale est également prévue après une période de transition.

Maurice van Rijn a expliqué à nos confrères que l’annonce d’un changement de propriétaire avait bien été accueillie par les fournisseurs et les clients. « En regardant les réactions des clients et des fournisseurs, tout le monde semble satisfait. Du côté des fournisseurs – dans l’informatique et le marché des communications – on a assisté à une énorme consolidation ces dernières années, ce qui perturbe complètement le paysage de la distribution. C’est pourquoi le fournisseur, apprécie quand le paysage de la distribution reste tel quel, et donc prévisible pour lui », a-t-il déclaré. « Ils savent ce que représente ScanSource Europe et ils y voient le cœur de ce qui va se poursuivre », a-t-il ajouté.