Quatre mois après avoir lancé son premier programme partenaires, Scaleway affiche sa satisfaction. « Nous avons des retours positifs sur le programme proprement dit et l’activité distribution prend de l’ampleur », commente Mehdi Bekkai, vice-président marketing de la filiale cloud d’Iliad. Le porte-parole de Scaleway reste toutefois très discret sur le nombre et l’identité des partenaires qui se sont embarqués dans son programme. Tout au plus s’enorgueillit-il d’avoir réussi à conserver des relations étroites avec la poignée d’infogérants et d’hébergeurs avec lesquels il travaillait historiquement, tels Synalabs ou Cognix Systems, tout en signant avec des acteurs de plus en plus significatifs.

Et de citer Aubelio et Tech Data, les deux grossistes qu’il a missionnés pour l’accompagner dans le recrutement et l’animation de son réseau de partenaires. Mis à part ces deux contrats de distribution et des relations avec SCC et Atos dans le cadre du marché du Cloud de l’Etat, Scaleway n’a dévoilé aucun partenariat majeur depuis le lancement de son programme.

Mehdi Bekkai précise néanmoins que parmi les quelque 350.000 clients que revendique actuellement Scaleway, plusieurs centaines ont été identifiés comme des partenaires potentiels ayant une activité indirecte. Mehdi Bekkai admet d’ailleurs ne pas encore connaître précisément le poids de l’indirect, les partenaires continuant de se manifester en tant que tel au fil de l’eau.

Annoncé en juin 2019, le programme partenaires de Scaleway a été lancé en octobre dernier. Il permet aux revendeurs, infogérants, hébergeurs, intégrateurs, éditeurs de logiciels et fournisseurs de services de bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à 40% de leurs dépenses. Le programme de Scaleway comprend notamment une prime pour la transition vers le cloud (jusqu’à 30% la première année), des remises pour l’apport d’affaires et le transfert de projets chez Scaleway (pouvant aller jusqu’à la moitié des dépenses de la première année), et des réductions pour le maintien des infrastructures dans la durée.

Créée en 2005, sur la base de deux activités, l’une dédiée à la commercialisation de serveurs dédiés et l’autre de colocation de datacenters, la filiale d’Iliad s’est diversifiée dans la Cloud à partir de 2015. Son offre n’a cessé de s’étoffer depuis. Elle compte actuellement une centaine de références de serveurs, du stockage objet, de la base de données… et devrait continuer de s’enrichir dans les prochains mois avec du stockage bloc, de l’orchestration d’applications conteneurisées via Kubernetes, un catalogue de solutions IoT, de l’intelligence artificielle…

Numéro deux français derrière OVH en termes de parc de machines (130.000 serveurs), Scaleway mise sur un positionnement premium avec l’emploi de matériels et de logiciels de marque, l’adoption des dernières technologies, une ouverture vers le multicloud, une expérience utilisateur simplifiée via une intégration en amont… La société a publié un chiffre d’affaires de 72 M€ pour l’exercice 2018 et a enregistré une croissance de l’ordre de 20% en 2019.