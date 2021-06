Alter Way annonce la formalisation d’un partenariat avec Scaleway dont il proposera désormais à ses clients l’offre de Cloud public souverain associée à son infogérance 24×7.

Déjà partenaire d’Azure (2014) ; AWS (2018) ; Google Cloud Platform (2020) et Alibaba (2020), Alter Way souhaitait fournir une alternative de Cloud public souverain à ses clients. Une démarche qui répond à une demande de plus en plus couramment exprimée de leur part pour que leurs données soient localisées en France et qu’elles ne puissent pas être accédées par des tiers (ce que seuls les acteurs de droit français ou européen peuvent garantir).

Alter Way s’est tourné vers Scaleway pour des raisons technologiques et environnementales, explique Stéphane Vincent, directeur des activités Services d’infrastructure d’Alter Way. Il salue ainsi les capacités d’innovation de la filiale du groupe Iliad, « qui a développé sa propre technologie cloud souveraine, et dont les produits sont de même niveau que ceux de ses concurrents hyperscalers ». Il cite notamment ses services IaaS et son offre Kubernetes managée Kapsule.

Autre argument pour le choix de Scaleway : sa dimension numérique responsable. Signataire comme Alter Way de Planet Tech’care, Scaleway reconnaît l’impact environnemental du numérique et s’engage à mesurer et à réduire son empreinte environnementale. Ses datacenters utilisent une énergie 100% renouvelable (2019) et son dernier datacenter est beaucoup plus économe en énergie grâce à son système de refroidissement adiabatique reposant sur l’évaporation d’eau. Par ailleurs, Scaleway s’est engagé à adopter d’ici 2050 un modèle d’affaire respectant le scénario d’augmentation de 2°C de l’accord de Paris sur le climat, assure Alter Way. En cela, ce partenariat avec Scaleway est parfaitement en phase avec sa stratégie Chrysalide lancée début 2020 pour un Numérique responsable.

Pure player open source, pleinement investi dans les architectures Cloud, Alter Way trouve dans Scaleway un partenaire qui lui permet d’adresser les déploiements multicloud et Cloud hybride en infrastructure as code embarquant une composante Cloud souverain. Pour Scaleway, qui ne propose ni services managés ni conseil en migration de systèmes d’information vers le Cloud, Alter Way est appelé à jouer un rôle prépondérant en tant que partenaire de premier plan.

Alors qu’il hébergeait historiquement sur ses propres infrastructures, Alter Way réalise désormais plus de 50 % de son nouveau business sur la base de services Iaas hébergés dans le Cloud public. La société de services a réalisé un chiffre d’affaires de 19 M€ en 2020 (en recul de 5%) et compte désormais 175 collaborateurs.