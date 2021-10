L’opérateur français Scaleway fait parler de lui et voit dans les approches multicloud une véritable opportunité pour les fournisseurs de cloud européens de s’imposer au-delà des contraintes souveraines. Sa solution managée multicloud Kosmos s’inscrit dans cette perspective.

En matière de clouds français et souverains, l’actualité s’est principalement focalisée ces derniers temps sur OVHcloud et sur 3DS Outscale. On en oublierait presque qu’il existe bien d’autres acteurs à commencer par Scaleway, un fournisseur particulièrement apprécié des startups et développeurs, filiale du groupe Iliad (maison mère de Free).

Dans une récente tribune, Yann Lechelle, CEO de Scaleway, rappelait que « 90 % de la valeur du marché cloud est captée par moins de 10 % des acteurs, et où les Européens ne fournissent qu’environ 10 % de la demande, passant ainsi à côté d’un marché annuel de 300 milliards de dollars avec une croissance à deux chiffres ! ». Selon lui, les acteurs européens ont encore une chance s’ils savent prendre le train du multicloud : « la réponse réside dans une approche multicloud axée sur la demande, qui donne aux intégrateurs et aux clients la possibilité de se déployer facilement sur n’importe quel service cloud, quel qu’en soit le fournisseur. »

C’est dans cette optique que l’hébergeur annonce la disponibilité générale de Kubernetes Kosmos, première solution de Kubernetes managé multicloud. Grâce à Kosmos, les développeurs peuvent utiliser Kubernetes Kapsule sur l’infrastructure de Scaleway, sur n’importe quelle instance de n’importe quel fournisseur cloud, sur une infrastructure privée comme sur des serveurs bare-metal et attacher tous ces nœuds en un cluster géré par Kosmos. La force de l’offre ? Son prix fixe de 99€ par Cluster et par mois, quel que soit le nombre de nœuds.

Pour Scaleway, l’approche Kosmos résume toute sa philosophie actuelle : faciliter la transition vers une véritable stratégie multi-cloud, allant au-delà de la simple exploitation de ses infrastructures, pour permettre aux clients de choisir la bonne infrastructure et la tarification juste pour toutes leurs charges de travail chez divers fournisseurs de cloud. « Jusqu’ici, passer au multi-cloud était plutôt un choix opportuniste, passant d’un fournisseur à l’autre en fonction de leur offre d’infrastructures, ou de leur présence dans telle ou telle région, explique Yann Lechelle. Avec Kosmos, nous facilitons la transition vers une véritable stratégie multi-cloud. Pour cela, nous partons d’une solution de Kubernetes managé qui fait déjà l’unanimité chez les développeurs pour sa simplicité d’utilisation et son niveau de performance, et nous l’amenons encore plus loin ».

Kosmos n’est pas sans rappeler les initiatives de VMware avec sa suite Tanzu et ses briques Tanzu Kubernetes Grid et Tanzu Community Edition.

C’est aussi un peu dans ce même ordre d’idées que fonctionne EKS Anywhere d’AWS ou même Azure Arc. Chez Google, la volonté d’imposer Anthos sur tous les clouds est aussi une autre démarche multicloud basée sur Kubernetes.

Kosmos propose un monitoring centralisé au travers d’un « control plane » entièrement managé et redondant. Parmi les fonctionnalités dédiées de Kosmos mises en avant par Scaleway, outre la gestion de clusters répartis sur plusieurs fournisseurs, on retiendra une gestion des pools sur tout type d’infrastructures (VM, serveurs dédiés, bare-metal…) et une gestion multi-cloud de la haute disponibilité.