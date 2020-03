Le fondateur de Scaleway, Arnaud de Bermingham, laisse son siège de directeur général à Yann Lechelle et prend les fonctions de président. Cette évolution managériale a pour but de renforcer les équipes dirigeantes de la filiale du groupe Iliad, aujourd’hui forte de 250 salariés. L’arrivée de l’entrepreneur parisien s’inscrit dans la stratégie et les objectifs de croissance annoncés par Scaleway dans son plan de développement en 2018.

Spécialiste du numérique, Yann Lechelle a participé à la création, la croissance ou la cession de plusieurs startups. Il était directeur des operations chez Snips, société spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux assistants vocaux, jusqu’à son rachat par Sonos fin 2019. Diplômé de l’Insead, il est par ailleurs membre co-fondateur de l’association France Digitale ainsi que membre co-fondateur et membre du comité d’administration du Hub France IA.

« C’est un immense plaisir d’accueillir Yann comme co-pilote de la société pour nous aider à conquérir de nouvelles parts de marché ; son expérience en tant qu’entrepreneur de la tech française, et donc grand consommateur de solutions cloud, fait de lui un fin connaisseur des besoins complexes de nos clients, startups et grands groupes », explique dans un communiqué Arnaud de Bermingham.

« Le groupe Iliad a de grandes ambitions pour sa filiale Scaleway alors que le marché du cloud ne cesse de croître, en France et à l’étranger. La nomination de Yann au poste de directeur général nous permet d’étoffer l’équipe dirigeante afin de renforcer l’offre auprès des clients, et de fidéliser les talents dans une industrie ou le logiciel à très forte valeur ajoutée fera la différence », ajoute de son côté Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad.