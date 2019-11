Salesforce a choisi Microsoft Azure comme fournisseur de cloud public pour Salesforce Marketing Cloud. Jusqu’à présent, l’éditeur d’applications CRM dans le cloud s’appuyait sur sa propre infrastructure. En passant à Azure, il pourra optimiser les performances de Marketing Cloud à mesure que la demande du client évoluera. Cela réduira les temps d’acquisition de nouveaux clients, permettra à ceux-ci de se développer plus rapidement au niveau mondial grâce à l’empreinte globale d’Azure et aidera à répondre aux contraintes locales en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité explique la société. La solution est actuellement testée avec succès par Unilever et la chaîne hôtelière Marriott.

Salesforce va par ailleurs établir des connexions entre ses services Sales Cloud et Service Cloud de Salesforce et la plateforme collaborative Microsoft Teams. Cette intégration, qui sera mise à la disposition des clients fin 2020, permettra aux utilisateurs des services commerciaux et des services clientèle de rechercher, afficher et partager des enregistrements Salesforce directement au sein de Teams.

« Chez Salesforce, nous nous concentrons sans relâche sur la confiance et la réussite de nos clients », déclarent dans un communiqué Marc Benioff et Keith Block, co-CEO de Salesforce. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Microsoft et de réunir le principal système de gestion de la relation client avec Azure et ses équipes afin de fournir une expérience client incroyable. » « Dans un monde où chaque entreprise est en train de devenir une entreprise numérique, nous voulons permettre à chaque client et partenaire de construire des expériences sur nos plateformes leaders » ajoute Satya Nadella, CEO de Microsoft. « En associant la puissance d’Azure et Microsoft Teams à Salesforce, notre objectif est d’aider les entreprises à exploiter la puissance de Microsoft Cloud pour mieux servir leurs clients. »

Ce nouvel accord élargit le partenariat signé en mai 2014 entre les deux entreprises et qui s’est notamment concrétisé par la connexion de Salesforce à Office 365 et à Windows.

La firme de Seattle qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier s’appuie toujours sur l’infrastructure de cloud public d’AWS et a développé en 2018 avec Google une connexion de sa plateforme avec G-Suite.