L’ancien scientifique en chef et cofondateur d’OpenAI Ilya Sutskever a réussi son pari. Safe Superintelligence (SSI), la startup qu’il a co-fondée en juin dernier vient de lever 1 milliard de dollars rapporte l’agence Reuters. SSI poursuit un objectif unique : développer une superintelligence sûre. Une promesse qui a attiré les grands noms du capital risque même si elle a peu de chance de se concrétiser avant des années.

Parmi les investisseurs qui ont participé à ce cycle de financement figurent Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global et SV Angel. Nat Friedman, cofondateur et ancien CEO de GitHub, a également investi via NFDG, le fonds qu’il a créé avec Daniel Gross, co-fondateur et directeur général de SSI .

« Il est important pour nous d’être entourés d’investisseurs qui comprennent, respectent et soutiennent notre mission, qui est de viser directement une superintelligence sûre et en particulier de passer quelques années à faire de la R&D sur notre produit avant de le commercialiser », a déclaré Daniel Gross à Reuters.

La startup, qui compte actuellement 10 employés, a indiqué que les fonds levés serviront à recruter ses équipes de chercheurs et ingénieurs, qui seront basées à Palo Alto et à Tel Aviv. Ils permettront aussi à SSI d’acquérir de la puissance de calcul.

L’équipe va se mettre au travail sur le sujet brulant de la sécurité de l’IA. Ilya Sutskever a dirigé l’équipe Superalignment d’OpenAI, qui a été dissoute après sa démission en mai dernier pour raisons éthiques. Il siégeait également au conseil d’administration qui a voté pour l’éviction du PDG Sam Altman.

Avec ce financement, la valorisation de SSI atteindrait 5 milliards de dollars selon des sources proches du dossier. C’est un peu moins que les 6 milliards d’euros du français Mistral AI après 3 cycles de financement. Selon le Wall Street Journal, OpenAI serait également en train de boucler un nouveau tour de table qui porterait sa valorisation à 100 milliards de dollars.